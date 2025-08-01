台南消防局辦全國救護研討會　MCPR創新模式獲專家肯定

▲台南市消防局舉辦「府城三百・邁向未來」救護研討會，集結各界專家交流急救發展。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為呼應「府城三百」歷史重要時刻，展望城市安全與急救未來，台南市政府消防局1日於文化部文化資產局文化資產保存研究中心舉辦「府城三百・邁向未來–古都緊急救護的在地實踐與創新探索」全國性研討會，集結全國急救領域專家學者及各縣市消防代表，深入交流緊急救護的發展方向與實務創新。

此次研討會由消防局李政昌副局長與台灣緊急急救醫療指導醫師學會林志豪理事長共同主持開幕，會中除分享台南獨有的 MCPR 到院前緊急救護模式（曾榮獲台灣急診醫學會學術研討會非醫師組原著論文口頭發表第一名），並探討重大創傷呼吸道處置經驗，以及台南代表隊於國際救護競賽中的亮眼表現，更邀請多位縣市救護菁英交流在地特色及實務經驗，提升整體急救應變量能。

黃偉哲市長致詞指出，台南市政府消防局多年來致力於建構堅實的緊急救護體系，未來也將持續強化與醫療體系的橫向合作，打造更安全、即時的急救網絡。消防局李政昌副局長亦表示，未來將持續整合產官學資源，升級裝備、強化訓練，讓台南的緊急救護服務走向更高專業化與國際水準，持續守護市民生命安全。