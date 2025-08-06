電擊槍到珍珠奶茶　日本熊本師生深度體驗台灣警察日常

▲日本熊本縣師生參訪里港警分局。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為促進國際文化交流與法治教育，日本熊本縣和水町役場町長石原佳幸、議會議長高木洋一郎、議員竹下周三、教育長米田加奈美率領和水町中學師生，一行共23人在九如鄉鄉長藍聰信的引薦下，昨（5）日下午參訪里港警分局。分局精心安排豐富多元的參觀行程，讓他們深入了解臺灣警察的勤務內容與工作環境，讓交流氣氛熱絡相當熱絡。

參訪行程首先由温基興分局長帶領參訪派出所及偵查隊，簡介警察的組織分工與工作核心，讓學生對警察的日常任務有初步了解；接著安排警用裝備介紹，現場展示電擊槍、防彈背心、警棍、盾牌等各式勤務裝備，並由員警親自操作示範，讓來訪師生能近距離觀察、理解這些裝備在實際勤務中的應用情境。

此外，參訪團也實地走訪新建靶場、柔道場以及拘留室，了解員警訓練及嫌疑人收容環境與我國重視人權的相關制度設計。為了讓來訪貴賓體驗最道地的臺灣特色。

過程，温分局長更特別準備珍珠奶茶，讓他們感受到滿滿的熱情。大家一邊品嚐飲品，一邊交流心得，交流熱絡。不僅讓他們對臺灣警政有更深入的理解，也展現臺灣警察親民、專業與友善的一面。

温分局長表示，此次跨國參訪活動，不僅促進了法治教育的國際視野，也為臺日雙方搭起友誼與學習的橋樑。未來分局將持續推動更多國際交流機會，深化警民關係，展現臺灣警政多元、開放與進步的形象。