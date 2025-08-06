青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

▲青鳥書店創辦人蔡瑞珊外型精緻、氣質出眾，卻被指控介入他人婚姻，遭法院判賠50萬元。（圖／CTWANT提供，下同）

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青鳥書店被譽為「自由的獨立書店」，吸引多位民進黨「大咖」前往朝聖，連總統賴清德都曾造訪，創辦人蔡瑞珊（44歲）則因外型精緻、氣質脫俗，被支持者封為「青鳥女神」，而蔡瑞珊在2017年3月奉子成婚，其吳姓丈夫卻同年1月才離婚確定，「無縫懷孕」也讓蔡瑞珊成為法院認證小三，遭判賠元配50萬元。

據了解，蔡瑞珊畢業於輔仁大學中文系，離開校園後為了主播夢想進入媒體圈，曾在東森高爾夫球台擔任球場業務，後又到華視擔任過節目主持人、製作人，並在鄧麗君文教基金會擔任行銷企劃經理，就在基金會任職期間結束吳男。

根據判決書，蔡瑞珊與吳男在2012年9、10月間相識，吳當時任職某影音公司，為了製作鄧麗君的浮空投影而與蔡互動頻繁，而吳是有婦之夫並育有2女，在同年6月與妻子分居但未離婚，2人則在此間越走越近，甚至多次相約出國。

2013年10月10日到2017年1月間，蔡瑞珊與吳相偕出國20多次，2人足跡踏過南京、新加坡、泰國和日本等地，還往往選在農曆春節、清明、端午、中秋或吳的生日出遊，吳妻與幼女遲遲等不到吳回家相聚，還以為他事務繁忙、戮力為公，沒想到竟是和蔡瑞珊雙宿雙飛。

而吳妻一直被蒙在鼓裡，直到2014年3月，吳向法院提出離婚訴訟，台北地方法院在2015年12月判准，但吳妻提出上訴，高等法院在2016年12月駁回，並於2017年1月確定，17年的婚姻宣告結束。

▲南國青鳥在屏東成立時，時任縣長潘孟安還親自站台，該店卻在經營4年後倒閉收場。

吳妻原是碩士生，每年收入約為150萬元，為照顧幼年兒女離婚成為家庭主婦，在離婚後可說是淨身出戶，法院判吳要負擔2未成年女兒每月4萬元撫養費，吳則在離婚後迅速「無縫接軌」，蔡瑞珊卻在同年2月懷孕，2人隔月奉子成婚，吳妻這才驚覺自己頭上早已綠油油一片，憤而向法院提告。

吳妻指控，蔡瑞珊明知吳是有婦之夫，竟罔顧倫常與他交往，多次一同出國外，還毫不避諱的在自身臉書分享與男友、也就是吳男的訊息，多次出國更逾越一般男女社交分際，造成她與吳婚姻不可彌補的損害，向蔡瑞珊求償300萬元。

蔡瑞珊則辯稱，一起出國是為了探訪書店或考察業務，到達目的地後便各自行動，她與吳是在2017年2月，因2人都陷入低潮、相互安慰取暖才開始交往，又因不慎懷孕才結婚，之前臉書所提到的男友皆非吳，只是為了杜絕無謂的騷擾才這樣說。

法院則認為，蔡瑞珊雖稱臉書提到的男友非真有其人，蔡卻在自己的臉書上稱「我男友正在隔壁念經啊」、「陪男友來場地驗收展覽」，其友人也會以「悟道」的男友、「師母」、「入世修行者」來稱呼，證實是確有其人，而在吳婚姻存續期間，2人經常利用重要節日出國，顯示他們交情匪淺、關係親密，對吳以男友稱之，更會衝擊吳男夫妻間忠誠互信的基礎。

高等法院審酌，蔡瑞珊為大學畢業並開設書店，2017、2018年所得分別為110萬跟150萬元，名下還有房屋、土地等不動產，財產總額為2800多萬元，2019年11月判蔡應給付吳男元配50萬元。

蔡瑞珊回應，判賠50萬元屬家庭私事，希望外界給予個人隱私空間，此外，因公司有相關業務在日本進行，4月前往是為了澀谷五條人演唱會，同行有其他友人，因氣氛感人而相互擁抱及牽手，標案則是公司多年累積的總和，青鳥書店即將邁入第10年了，案子均是公平競爭且執行盡心盡力。

而本刊致電一頁文化和張鐵志手機都沒人接聽，傳送臉書訊息則是已讀不回，至截稿前未獲回應。

▲青鳥書店從2016年創辦至今先後開了10間分店，目前已有5間關閉，北藝青鳥也宣布結束營業，正倒數計時中。

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