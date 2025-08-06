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網友喊一生推！小七賣的貝果可環島20圈

▲▼ 。（圖／統一企業股份有限公司提供）

▲網友喊一生推！小七賣的貝果可環島20圈。

圖、文／統一提供

堪稱全民貝果，每2.2秒賣出一顆，小七賣的貝果可環島20圈
在7-ELEVEN熱銷的Amelie's Bagel，是陪伴許多人長大的經典貝果，好評熱賣至今超過10年，「切達起司貝果」和「藍莓寒天貝果」的好滋味，更讓Amelie's Bagel堪稱「全民貝果」，批批踢網友好評：「這個非常可怕 從高中吃到現在 就算每天吃也不會膩」。根據數據顯示，Amelie's Bagel貝果系列平均每2.2秒即賣出一顆！若以品牌上市迄今銷售數量可以在環島1號線環20圈這麼多！

讓網友一生推、百吃不膩的「沸水工法」嚼感貝果DNA＋「神級內餡」
Amelie's Bagel貝果讓消費者好吃一直吃，「切達起司貝果」更讓網友在Threads直喊：「711的乳酪貝果一生推」的祕密，就在於貝果透過高溫「沸水工法」，打造外Ｑ內扎實的獨特嚼感貝果，再搭配香濃起司內餡，讓人忍不住一口接一口。

▲▼ 。（圖／統一企業股份有限公司提供）

▲透過「沸水工法」打造嚼感貝果，搭配香濃起司內餡。

而除了起司之外，還有一群「藍莓擁護者」，就喜歡這款添加北美藍莓製成的內餡，一口咬下品嚐藍莓醬的微香果酸，網友直呼吃起來：「百吃不膩的藍莓寒天貝果」。

▲▼ 。（圖／統一企業股份有限公司提供）

▲透過「沸水工法」打造嚼感貝果，加上添加北美藍莓的內餡。

小編有在聽，網友一直敲碗的來了！區域限定販售新品「芝士乳酪火腿貝果」
在網路上有那麼一群人，念念不忘幾年前吃過的一款火腿貝果，有人直喊：「我真的好想好想吃那個記憶中的味道」、「起司火腿貝果 拜託7-11復刻一下⋯」。為回應網友支持，Amelie's Bagel在2025年4月推出區域限定的「芝士乳酪火腿貝果」，以紐西蘭CREAM CHEESE、在地豬肉火腿丁，再搭配義大利Umbria產區的黑松露醬，鹹香內餡滿足網友想念！

▲▼ 。（圖／統一企業股份有限公司提供）

▲Amelie's Bagel推出全新「芝士乳酪火腿貝果」要滿足網友的敲碗想念！

區域上市即獲得網友點評：「真的真的超級好吃」
此款芝士乳酪火腿貝果在北部地區部分門市搶先上市，眼尖網友馬上發文：「真的真的超級好吃」，而且CP值很高！更有許多網友回應：「被燒到不行結果找不到」、「為什麼你們都買得到我都找不到」，擄獲許多松露控的心！

「芝士乳酪火腿貝果」於臺北、桃竹苗地區部分門市限定販售
這款區域限定的「芝士乳酪火腿貝果」目前在臺北、桃竹苗地區部分門市限定販售，更推出超值新品優惠，即日起～9/16搭配冷/熱中杯美式咖啡只要55元，想念火腿貝果或是喜愛黑松露的您，到有販售門市千萬別錯過這款懷念的味道！


*圖文內容圖示僅供參考，產品以實物為主

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