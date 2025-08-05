賴政府走火入魔不滿意度近5成　何元楷：人民已火冒三丈

▲國民黨立委羅智強舉行新國會智庫民調發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

新國會智庫8月時政議題民調發布記者會，對於賴清德的施政滿意度，不滿意度高達49.9%、高達近五成，滿意度也只有39.3%；卓榮泰內閣的施政滿意度，不滿意度高達52%。民主學校協會秘書長何元楷說，賴清德的不滿意度這麼得高，代表人民已經對賴清德已經火冒三丈，「我要呼籲提醒賴清德應放下對立、回歸國政，否則民意怒火恐將進一步高漲」。

何元楷指出，從民調數據可見，之所以賴清德和卓榮泰內閣的不滿意度這麼高，其實最主要的原因在於他們離民眾越來越遠。在他們任內，看不出對國政方面有什麼建樹，反而大多花心力發起「大惡罷」，大搞政治鬥爭，放任側翼走向極端化，製造對立，撕裂台灣社會。這就是讓賴總統和卓內閣不滿意度如此高的主要原因。

「民主學校的創立宗旨是栽培青年進入公共事務領域，培養更多的青年投入在公共事務中。」何元楷說，他特別關注這次民調中青年族群的反應。從民調發現，20到39歲的族群對這次民進黨發起的大罷免的不認同度都突破了5成5；此外，20-39歲的族群當中，突破5成認為賴清德應該要專心於國政。

「可見大多青年族群不認同大罷免，更認為賴清德並沒有專心於國政，這反映出青年對賴清德有著高度疑慮和失望。」何元楷說，雖然這次做的民調僅限於台中，但我相信，這是絕大多數年輕人的想法。

何元楷提到，他在跟朋友聚會時，與他年紀相仿的，平常不是很關心政治，也沒有特定立場，「但他們在一次聚會跟我說，他們覺得大罷免根本是在亂搞，批評賴清德正事不做、浪費錢，發起這場無差別式的大罷免非常不合理，而且，看到大罷免讓社會對立成這樣，讓他們覺得很厭煩，也認為沒有必要」。

「我相信這是大多中立年輕族群的心聲。」何元楷說，大多青年族群對大罷免的不認同，以及認為賴清德應該要專心於國政，這就是給民進黨的一個警訊！如果賴清德仍然不好好專心於國政，執意繼續搞政治鬥爭，那民進黨及賴清德的青年族群支持度和認同度就會持續下降。

何元楷直言，從街頭反應與調查數據均顯示，民眾普遍認為大罷免已「走火入魔、撕裂社會」，感到厭煩與失望。賴清德的不滿意度這麼得高，就代表人民已經對賴清德已經火冒三丈，「我要呼籲提醒賴清德應放下對立、回歸國政，否則民意怒火恐將進一步高漲」。

「玩火終究會自焚。」何元楷說，賴清德及民進黨的自焚已經在726反映出來了，再來就是823的第二波罷免案，接著就是2026年，及2028年的選舉，我要再強調一次，賴清德終究會玩火自焚。