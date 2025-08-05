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台灣眼科醫療經驗領先　LBV裸視美老花雷射手術量破八千居全球之冠

台灣眼科醫療經驗領先 LBV裸視美老花雷射手術量破八千居全球之冠（圖／業者提供）

▲隨著3C產品使用頻率增加，老花亦有年輕化趨勢，除了配戴眼鏡之外，也越來越多人選擇老花雷射改善視力。（圖／諾貝爾眼科提供）

生活中心／綜合報導

40歲後的你滑手機越來越吃力、看菜單越拿越遠嗎？其實，老花已悄悄找上你。根據衛福部資料顯示，台灣45歲以上過半數民眾受老花困擾，且隨著3C產品普及，老花發生年齡有逐年下降的趨勢。以往多數人仰賴配戴老花眼鏡或隱形眼鏡來應對，但你知道嗎？老花雷射已逐漸成為主流選擇。以目前詢問熱度高的德國新型老花雷射LBV裸視美為例，台灣已累計突破八千眼，臨床經驗高居世界第一，相當於台灣每小時就有一眼選擇透過LBV裸視美老花雷射改善視力問題。

台灣眼科醫療經驗領先 LBV裸視美老花雷射手術量破八千居全球之冠（圖／業者提供）

▲LBV裸視美老花雷射是運用雙眼視差原理，加上「立體景深優化專利」，提升大腦融像與視覺適應力，部分患者反饋，術後約八成時間不需配戴老花眼鏡，提升日常用眼便利性。（圖／諾貝爾眼科提供）

老花、近視、散光、遠視一次搞定　LBV裸視美老花雷射受關注
台中公益諾貝爾院長羅育倫醫師表示德國新型老花雷射LBV裸視美可以同時矯正老花、近視、散光和遠視等多種視力問題，客製化程度高，再加上「立體景深優化專利」這一大特色可以幫助視力遠中近清晰對焦，吸引越來越多民眾主動諮詢。

他也分享一位印象深刻的案例：「有位50多歲的企業高階主管，平常熱愛打高爾夫，年輕時視力狀況良好，還有點輕微遠視，打高爾夫時要看遠方球的落點位子完全沒問題，但近年卻發現看近越來越吃力，尤其在閱讀簡報或打球揮桿時特別明顯。起初是配戴多焦眼鏡來解決老花困擾，但常因為視線盲區與眼鏡滑落問題感到不便。後來接受LBV裸視美老花雷射，不僅老花改善，連看遠視力也更清晰了。他回診時開心分享，現在遠中近視力都清楚，無論打球還是開會都自在多了，不但找回生活節奏，也重新享受熱愛的高爾夫時光。」

老花雷射怎麼選？醫師：依年齡及視力需求選擇適合雷射解決方案
中壯年族群正值事業高峰期，經常需要開會看簡報、外出洽談、處理文件，視力清晰與否，不僅影響工作效率，也關乎自信表現。不少人因此前往診所諮詢老花雷射，甚至有許多原本打算做近視雷射的患者，檢查後意外發現自己已有初期老花症狀。

不過該如何選擇合適的老花雷射手術，多數人並不清楚。諾貝爾眼科總院長張朝凱醫師表示，初步可依年齡及視力改善需求作為選擇依據。40歲以上、老花症狀明顯且生活及工作深受影響的患者，可選擇LBV裸視美老花雷射，其中的「立體景深優化專利」技術能夠延長雙眼焦距、強化動態對焦能力，藉此達到遠中近視力皆清晰穩定的改善效果，讓生活中約八成時間不需要配戴老花眼鏡。而40歲以下，以想解決近視為主，同時有輕微老花症狀的患者，則可考慮SMILE Pro 2.0微創近視雷射，將一眼保留輕微度數，就能獲得不錯的改善效果。

台灣眼科醫療經驗領先 LBV裸視美老花雷射手術量破八千居全球之冠（圖／業者提供）

▲德國新型老花雷射LBV裸視美與傳統老花雷射各有適用族群與特性，醫師建議應依年齡與視力需求，經專業評估後選擇合適方式。（圖／諾貝爾眼科提供）

台灣眼科醫療經驗領先 LBV裸視美老花雷射手術量破八千居全球之冠（圖／業者提供）

▲諮詢醫師 諾貝爾眼科總院長張朝凱醫師、台中公益諾貝爾院長羅育倫醫師(由左至右)。（圖／諾貝爾眼科提供）

老花雷射迷思破解 醫：曾做過近視雷射仍可接受老花雷射
針對網路上常見的說法「做過近視雷射就無法再做老花雷射」，德國原廠認證老花專家信賴眼科院長賴麗如醫師說明：「許多人以為做過近視雷射就無法再進行老花雷射，但其實透過醫師專業評估與角膜條件足夠，近視雷射過的族群仍有機會再做老花雷射。」不過，老花雷射雖具便利性，但賴醫師仍提醒：「老花雷射術前必須透過精密的眼部檢查與醫師專業評估，才能在安全前提下，改善視力品質。」

台灣眼科醫療經驗領先 LBV裸視美老花雷射手術量破八千居全球之冠（圖／業者提供）

▲德國原廠認證老花專家 信賴眼科院長賴麗如醫師。（圖／信賴眼科提供）

德國新型老花雷射 有助重拾立體清晰視界
多數人在完成老花雷射後，隔天即可恢復約8成的靜態視力，像是滑手機、用電腦、開車等日常活動多半無礙。夜間視覺初期可能會出現輕微光暈，在一段時間後會逐漸改善。動態視力則會在術後1到3個月內逐漸適應，通常先從看遠中距離清楚、再慢慢適應近中距離，恢復時間會因人而異。短暫乾眼現象是術後常見反應，會隨著時間自然改善。

中壯年是事業與生活並行的黃金上升期，不應因視力退化而受限。相較配戴老花眼鏡、隱形眼鏡等傳統矯正方式，近期受矚目的德國新型老花雷射提供全新的視力改善方式，有助於提升用眼便利性與日常舒適感，讓視力再年輕一次。

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