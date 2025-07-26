快訊／不同意票大幅領先！李彥秀道謝「繼續守護港湖，守護台北」

▲台北市長蔣萬安一早陪李彥秀投票。（圖／翻攝自Facebook／李彥秀，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是罷免投票日，在台北市5名遭罷免的國民黨立委中，李彥秀被視為最危險的一位，她昨（25）日也強調自己「真的很危險」，請大家務必力挺她，讓她能繼續在立法院監督政府。根據最新投票狀況可知，李彥秀目前不同意票數明顯高於同意票數，因此她稍早發文道謝，「彥秀將一本初心，繼續守護港湖，守護台北」。

台北市第四選區在2024年時，有效票數共有23萬6669票，投票率75.63%。李彥秀當時拿下11萬2743票，以47.64%的投票率拿下席次。

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根據最新投票狀況可知，李彥秀目前不同意票數明顯高於同意票數，因此稍早李彥秀發文表示，「謝謝港湖鄉親的信任與支持，彥秀將一本初心，繼續守護港湖，守護台北。這場反罷免的戰役真的很艱難、真的很艱難，感謝在公園、在街頭、在市場所有給彥秀支持與鼓勵的好朋友，感謝在公車上、在餐廳中、在陽台上幫彥秀打氣加油的好朋友，謝謝特別從美國搭飛機回台灣投票，謝謝從高雄坐高鐵回港湖投票的好朋友們」。

李彥秀也說，「沒有您們一路扶持，沒有您們一路守護，彥秀不可能度過重重艱難險阻，一張選票一世情，一份鼓勵一世恩。雖然是老生常談，但卻是彥秀此刻最真實的感受，千言萬語，真的只有無限的感謝、感謝、感謝。未來，我們仍將面對地緣政治與國際經貿的高度風險，明天過後，我們能將攜手同行，一起面對更艱鉅的挑戰」。

根據《選罷法》第90條規定，罷免案投票有兩道門檻。一為罷免同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一；二為罷免同意票數必須多於不同意票數。

台北市第四選區在2025年的選舉人數有31萬1887人，同意罷免的票數必須達7萬7972張，且同意票數大於不同意票，李彥秀才會被罷免。

值得注意的是，這次罷免案被否決後，在李彥秀的任期內，民眾「不得對其再為罷免案之提議」。

*最終票數請以中選會公告為準