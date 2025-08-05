禿鷹案纏訟20年！金檢局前局長李進誠更五審判4年5月　科控防逃

記者黃哲民／台北報導

前檢察官李進誠被控2005年借調擔任金管會金融檢查局長時，涉洩漏勁永公司掏空案偵辦秘密給媒體，助金主好友扮「股市禿鷹」放空獲利1000多萬元，一審依圖利等罪重判李10年徒刑，但之後二審到更四審在貪污重罪與洩密輕罪來回，一度僅判刑6月，最高法院第5度發回更審，高院更五審今（5日）依圖利罪判李4年5月徒刑、褫奪公權3年，可上訴。

▲金管會金融檢查局前局長李進誠（左）在股市禿鷹案涉犯圖利罪嫌，纏訟20年，高院更五審今（5日）判他4年5月徒刑，且須佩戴科技監控設備防逃。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭通知李進誠今到庭聆判，主因是認為有防逃必要，當庭諭知李從今天起到明年（2026年）8月4日止，須佩戴電子手環，並於每晚6點到9點間，以北市松山區住處門牌為背景，用配發的個案手機自拍容貌上傳科控中心報到1次，此部分可抗告。

本案發生時，李進誠正是檢察界明日之星，以台北地檢署查緝金融專組主任，擔任剛成立的金管會金融檢查局長，仕途一片光明，案發纏訟至今20年，李早已離開檢察界轉任律師，今宣判結束被帶往法警室等候安裝科控設備，李面對媒體鏡頭，神情顯得無奈。

判決指出，2005年間，當時高檢署「查緝黑金中心」偵辦勁永公司掏空案，李進誠因局長職務得知偵查計畫，涉先後洩密給認識的金主林明達、股市作手陳俊吉，並告訴熟識的媒體記者報導，藉此打壓勁永股價、放空獲利共1000多萬元。

查黑中心發現有「股市禿鷹」集團預先大量放空勁永股票，似乎預先得知檢調即將搜索，深入追查涉案人竟是李進誠，起訴他涉犯《貪污治罪條例》圖利、《刑法》洩密等罪嫌。

一審台北地院2006年依檢方起訴2罪，合併判處李進誠10年徒刑、褫奪公權5年，高院二審2008年改判李9年6月徒刑。經最高法院發回更審，全案開始擺盪，高院更一審改依洩密罪判刑1年4月減為8月、更二審又依圖利罪判刑6年、褫奪公權4年。

到了更三審，已經是2020年、距離案發已15年，再依洩密罪輕判李進誠1年徒刑減為6月、得易科罰金，這是歷審判決最輕的1次，2022年更四審再回到圖利罪，判李4年6月徒刑，高院更五審維持圖利罪見解，僅酌減改判為4年5月徒刑、褫奪公權3年，仍可上訴。