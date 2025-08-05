何博文挖水溝遭酸擺拍　黃暐瀚點3問題：宣傳過頭帶來反效果

▲民進黨代理秘書長何博文率志工隊赴台南救災。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

記者郭運興／台北報導

民進黨代理秘書長何博文近日率領志工隊，前往台南淹水災區救災，何博文也親自冒雨挖水溝清淤泥，該照片曝光後，引起熱議，藍營則批評就是擺拍作秀。對此，媒體人黃暐瀚4日點出外界質疑的3問題，包括「到底幾台機器拍攝？挖水溝還是要拍照」、「照片臉部顏色是否刻意調色」、「為何不出動機具」等。他也認為，因此會被外界批評「到底是要去幫忙還是要去那邊知道你在幫忙」，宣傳過頭，反而帶來反效果。

黃暐瀚於節目《57爆新聞》先是提到「救災吊車掛上林俊憲志工隊布條一事」，他表示，救災沒問題、送便當沒問題，但如果還在想著說「今天是我來幫忙、要記得我的臉喔」，這個時候災民會感覺來幫忙、出機具都很感謝，但車頭掛上林俊憲志工隊會讓災民覺得很刺眼，所以這種時候是「為善欲人知」。

黃暐瀚表示，另外，民進黨中央代理秘書長何博文真的拚下去，真的跑去台南挖水溝，但挖水溝照片出來後，網路上越來越多人在挑毛病，為什麼？

黃暐瀚指出，第一，何博文挖水溝的畫面，網友會質疑現場到底是兩台機器還是三台機器在拍攝？下面大家挖水溝挖成這樣，上面怎麼還有很多專業攝影師在拍，到底是真的要挖水溝還是要拍照？

黃暐瀚指出，第二，何博文挖水溝的影片也有釋出，影片中何博文的臉是膚色的，可是照片，何博文的臉卻變成黑的，所以到底是怎麼樣？挖水溝幫忙很好，但小編有沒有刻意把臉弄黑，故意弄得很苦？那就是有調色。

黃暐瀚說，第三，有人會質疑何博文去現場挖水溝，但若出動一台小山貓、一個機具，半小時就挖完了，這麼多人在那邊挖幹嘛？

最後，黃暐瀚強調，因此會被外界批評文不對題，到底是要去幫忙還是要去那邊知道你在幫忙？有沒有宣傳非常重要，但宣傳過頭，反而帶來反效果。

▼林俊憲志工隊協助災民災後復原。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）