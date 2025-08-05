光電弊案「最大咖藏鏡人」曝光！　行賄千萬搶標案

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行賄千萬搶標案金流曝光　光電弊案最大咖直指中租

中租集團總裁辜仲立近期登上《富比世》2025台灣50大富豪榜第11名，但2起已曝光的光電弊案最大藏鏡人，中租涉案明確。

▲中租集團總裁辜仲立近期登上《富比世》2025台灣50大富豪榜第11名，但2起已曝光的光電弊案最大藏鏡人，中租涉案明確。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

政府全面發展綠能，卻有業者為搶食光電暴利，不惜走後門搶標大餅。日前彰化地院審理一起光電弊案，卷證資料顯示，得標業者中租迪和集團旗下的中租電力，在招標前便取得標案規格密件，順利搶下百億暴利的標案，而因收賄遭收押的鄉長及鄉代會主席，賄款金流則來自中租電力，中租行賄地方官員嫌疑重大。無獨有偶，台南小二甲光電弊案涉案承包商五天公司，幕後占8成的最大股東也是中租，中租高層更與涉弊人員拜會台南市府重要官員，施壓小二甲禁令解套，涉案情節明顯。

中租集團總裁辜仲立旗下的中租電力，弊案連環爆卻能一再切割脫身，令人不得不懷疑有政府高官從中護航，助其隱身成為光電弊案最大藏鏡人，檢調有必要深入追查以昭公信。

雲林縣二崙鄉長鍾東榮（圖）涉向太陽光電標租案投標商索賄920萬元，還要求全額支付，不惜犧牲鄉公所利益，降低回饋金比率。（翻攝網路）

▲雲林縣二崙鄉長鍾東榮（圖）涉向太陽光電標租案投標商索賄920萬元，還要求全額支付，不惜犧牲鄉公所利益，降低回饋金比率。

本刊調查，遭起訴的雲林縣二崙鄉長鍾東榮，涉嫌將不得公開的密件「招標須知」及「契約書」等紙本，在開標前輾轉洩漏給得標業者中租電力，助中租電力成為第一優勝廠商；中租電力在得標簽約後，把含開發費及行賄款之工程款分三筆合計2,490萬餘元，匯給綠能掮客，再轉手行賄鄉長、鄉代會主席等人。彰檢在起訴書中直指，賄款金流就是來自得標的中租電力。

無獨有偶，曾受社會矚目的台南小二甲光電弊案，中租也涉入其中！本刊調查，該案被告力暘集團總裁古盛煇，為替旗下的天英、天心、天柱、天任、天芮五家公司（總稱五天公司）搶占光電市場，外界都以為五天公司的老闆是古盛煇，但力暘公司僅持股20％，古盛煇充其量是跑腿的綠電掮客，最大股東是持股80％的和聯電業，而和聯電業又是中租控股完全持股的子公司，所以五天公司幕後真正老闆就是中租控股。

檢調在「鍾家祠堂」查獲現金950萬元，其中920萬元是賄款。（最高檢提供）

▲檢調在「鍾家祠堂」查獲現金950萬元，其中920萬元是賄款。

彰化地檢署去年8月發動大搜索，調查雲林二崙鄉太陽光電弊案。（最高檢提供）

▲彰化地檢署去年8月發動大搜索，調查雲林二崙鄉太陽光電弊案。

市場人士分析，隨著台電收購程序日益繁瑣及綠電需求爆發，台灣產品出口歐美市場也被要求使用綠電，企業搶電風潮興起，使中租在中南部的版圖持續擴大，中租原就深耕中小企業市場，擁有大規模自有電廠與穩定供電能力，可成為高壓用電企業的綠電長約供應商，更能掌握價格與談判優勢。

中租控股（圖）在中南部設置太陽光電廠，坐擁超過4千家電廠。

▲中租控股（圖）在中南部設置太陽光電廠，坐擁超過4千家電廠。

中租集團總裁辜仲立近期在《富比世》最新公布的2025台灣50大富豪榜上，以54億美元（約新台幣1,593億元）身價，榮登第11名，但其經營的中租集團的租賃操作手法，近期卻持續飽受批評。


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