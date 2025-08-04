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大陸 大陸焦點 特派現場

57歲獨子被控敲詐4.8億！90歲母「自學法律」救兒　親出庭幫辯護

90歲高齡的母親何婆婆，親自出庭為57歲的兒子林男進行無罪辯護。（圖／翻攝自微博）

▲90歲高齡的何婆婆，親自出庭為57歲的兒子林男進行無罪辯護。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸浙江省舟山市中級人民法院1場特殊的庭審，吸引眾人目光。1名90歲高齡的母親何婆婆（化名），親自出庭為57歲的兒子林男進行無罪辯護。她哽咽表示，「我是個母親，我想救兒子。如果他有罪，該怎麼判就怎麼判；如果沒有罪，希望他能早點回家。」

綜合陸媒報導，這起案件起因於2023年3月，林男在公司中被警方帶走，次日家屬便收到刑事拘留通知，罪名為涉嫌敲詐勒索。據悉，林男是舟山東聯氣體有限公司與舟山佰旺金氣業經營運輸有限公司的實際負責人，長年從事氣體供應業務。案情指向他與當地企業家黃男的經濟糾紛。

黃男為舟山知名企業「金海重工」的負責人，曾於2009年胡潤百富榜中以80億元身家名列第88位。檢方指控，林男與李姓財務人員在2014至2017年間，藉由舉報金海重工的稅務問題及發票違規，威脅黃男支付款項，2人共被控勒索人民幣1.17億元（約新台幣4.83億元）。

然而，林男的律師團隊與家屬則堅稱，他只是為了討回多年來被拖欠的貨款與企業停產損失，所採取的舉報行為具備合法性，不應被認定為敲詐勒索。律師指出，林男主張的債權具有真實合法基礎，並未構成以非法占有為目的的犯罪行為。

在這場法律攻防中，最令人動容的，是林男母親何婆婆的堅持。面對家人反對，她仍毅然決定親自出庭，為兒子發聲。何婆婆買來《刑法》和《刑事訴訟法》自學法律，雖然年事已高、視力不佳，仍每天清晨4點起床讀書，風雨無阻前往法院閱卷，並以放大鏡記錄重點。

開庭當日恰逢颱風來襲，法院僅允許約10名直系親屬旁聽，其餘親友則在2樓透過視訊觀看。當林男戴著手銬出庭時，何婆婆強忍情緒，仔細端詳兒子模樣。她在庭上以放大鏡閱讀資料，甚至在下午身體不適、血壓飆升至190後，仍堅持不離開法庭。

何婆婆透露，林男是家中獨子，排行老三，「我知道自己年紀大了，但他是我兒子，我要盡力幫他辯護。」她也提到，自己的3位孫輩都畢業於知名大學，另有1位孫輩尚未成年，因此不願拖累晚輩，「我們已聘請律師，我會與律師一同配合辯護。」據悉，該案2023年底由定海區法院開庭審理，後於2024年8月移送至舟山市中級法院提級審理，目前仍在審理中。

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