熱愛直播的小雨走偏了.....《網紅練習生》帶孩子反思網路行為

▲桃市圖舉辦劇場演出、闖關遊戲、創意DIY，引導親子認識正確網路行為。（資料照／桃市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立圖書館主辦「童演童語兒童閱讀推廣活動」，於8月3日在市圖平鎮分館登場。本次活動以「AI時代的數位素養小勇士」為主題，透過生動劇場、互動闖關及創意手作，引導孩子們認識網路世界中的行為選擇與自我管理，培養正確的數位倫理觀念。

市立圖書館表示，3日在平鎮分館演藝廳由抓馬合作社劇團，演出的兒童劇《網紅練習生》，以現今兒童與青少年常見的網路直播與社群媒體為背景，講述一位對直播充滿熱情、渴望成為網紅的學生小雨，因為比賽失利而逐漸迷失自我，甚至做出採取偷竊創意、散布謠言等錯誤行為，幸好在好友甜甜的協助下，小雨最終意識到自己的錯誤，勇於改正並與對手和解，向觀眾傳達正確的網路使用價值觀。

▲桃市圖舉辦劇場演出、闖關遊戲、創意DIY，引導親子認識正確網路行為。（資料照／桃市圖提供）

該劇透過生動活潑的情境與角色，帶領孩子們反思網路行為、資訊真偽判斷與網路交友的潛在風險，強調自律、尊重與法律意識的重要性。除了兒童劇演出，當天活動更有多項寓教於樂的互動闖關，讓參加的孩子們在遊戲中提升觀察力與思考力，挑戰成功還可獲得精美小禮物，增添活動樂趣。還

另外，有創意手作馬賽克杯墊，透過馬賽克拼貼，讓孩子發揮創意，增進美感與動手能力。在演出開始前，還有小朋友最喜歡的「歡樂小丑秀」，專業小丑以誇張的肢體動作、趣味道具與逗趣表情，帶來精采的現場演出，並與觀眾進行互動遊戲，營造充滿歡樂的氛圍。