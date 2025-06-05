桃市圖2025閱讀開箱「閱讀。書海拾光」　九大亮點活動搶先看

▲主題「拾光安放自己」，聚焦讀者情緒與身心療癒。（圖／市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立圖書館2025年重磅推出「閱讀開箱」系列活動，以「閱讀。書海拾光」為主題，於6月7日至8月24日間展開9場精彩紛呈的講座與體驗活動。結合心靈療癒、自我成長、兒童文學、自然生態、五感啟發與數位閱讀等多元面向，邀請讀者在文字的海洋中拾起感動與啟發，開啟一場知性與感性的夏季閱讀之旅。

上半季主題「拾光‧安放自己」，聚焦讀者情緒與身心療癒，邀請橫跨文學、教育、運動與生活美學等領域的知名講師與作家，帶領參與者從閱讀中找回自我、重拾內在光芒。每場活動搶先報名還可獲得「閱讀開箱」限量設計文創書衣「書海漫遊布」，不僅保護心愛的書本，更象徵對閱讀的珍惜與愛。

九大亮點活動有：

◎開場活動｜6月7日 夏夜走讀．探索螢火蟲的秘境

由資深導覽人林麗雲帶隊走訪大溪，體驗螢火蟲棲地的神祕與浪漫，開啟一場結合自然與知性的夏夜旅程。

◎6月22日奇幻文學講座

邀請知名網路小說作家東燁導讀其話題新作《文榆街的遺願相談所》，帶領讀者穿梭神靈、人間與陰陽的瑰麗世界。

◎7月5日青年文學新聲

鍾肇政文學獎得主王席綸分享其得獎作品《聞起來像大人的氣息》，探討成長過程中的情感軌跡與身分轉換。

◎7月13日兒童奇幻閱讀日

兒童文學人氣作家林哲璋帶來最新作品《用點心學校16：節日美食打擂臺》，與小讀者一起進入節日美食與創意迸發的趣味世界。

◎7月20日勇氣與榮耀的棒球故事

前職棒球星周思齊將現身總館，分享感動人心的運動紀實《The Last Chapter》，從球場走入人生新篇章。

◎ 7月26日心靈寫作座談

創作風格直白深刻的潘柏霖，以《我討厭我自己》帶領讀者正視內心脆弱，走向自我和解。

◎7月27日寶寶五感探索特別企劃

與WISHGET親子空間攜手打造感官啟蒙體驗課，打開寶寶感知世界的大門，是親子「遊戲式共讀」的最佳選擇。

◎8月2日數位閱讀首度登場

特別邀請現居撒哈拉沙漠的蔡適任老師，以錄像形式呈現《沙塵暴裡要回家》的旅途故事，打造跨越時空的數位閱讀新風貌。

◎壓軸登場｜8月24日文壇大家鍾文音分享會

於中壢分館與文學愛好者分享新作《文青櫃姐聊天室》，從生活現場折射人情冷暖與個人記憶的溫度。