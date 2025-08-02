823戰役勝利67週年大會　張善政：戰友珍貴的重逢與回憶

▲桃園市823戰役勝利67週年大會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市823台海戰役戰友協會，2日於中壢區綠光花園慶祝「823台海戰役勝利67週年大會」。市長張善政出席活動表示，823戰役不僅捍衛了台海安全，更奠定台灣作為「不沉的航空母艦」的戰略地位，國軍弟兄一路以來對台灣的付出與貢獻不可磨滅。

張市長進一步提到，今（114）年市府表揚的百歲模範父親之一，正是當年親身參與古寧頭戰役的老兵，令人深感敬佩。從古寧頭到八二三，無數國軍弟兄浴血奮戰、捨身衛國，為今日台灣的自由與安定奠定堅實根基。特別感謝桃園市八二三台海戰役戰友協會理事長莊建成，長年持續舉辦紀念活動，不僅凝聚珍貴的戰友情誼，也讓國軍英勇無畏、為國犧牲的精神得以延續與傳承。

▲市長張善政感謝823戰友，捍衛台海安全。（圖／市府提供）

市府民政局表示，為感謝823戰友協會長期關懷袍澤，市府每年均編列經費，補助八二三相關協會辦理紀念活動。今日的大會不僅是一場珍貴的重逢與回憶，也是一段歷史精神的傳承與交流。相信透過本次活動，能進一步凝聚戰友間在烽火中建立的深厚情誼與堅韌意志，代代相傳、歷久不衰。市府也將持續做國軍弟兄最堅實的後盾，讓這段值得銘記的歷史與精神長存人心，發光發熱。

包括立法委員呂玉玲、市議員陳美梅、市府民政局長劉思遠、中壢區長李日強、國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處長鄭源敏、桃園市823台海戰役戰友協會理事長莊建成等均一同出席。