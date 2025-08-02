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關稅談判未明！在野批談判黑箱　國會經貿協議審查制度成焦點

▲▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者崔至雲／台北報導

美國川普政府公布，台灣稅率為20%，在野批談判黑箱，但總統賴清德指雙方有保密協定，談判完成後，攸關國會部分一定會向國會報告；國民黨團總召傅崐萁則對此表示，台美到底談了什麼？跟美國關稅的締約，一定要經過立法院同意。此番交鋒也讓外界回想起過去重大經貿協議的立法院參與程序，包括兩岸ECFA、與紐西蘭簽署的ANZTEC、與新加坡簽署的ASTEP。

回顧2010年兩岸簽署ECFA時，依據《中華民國憲法》第63條，必須經立法院審議通過，因此當時審議流程分為提案、委員會審查、院會表決、咨請總統公布以及後續監督等幾個階段。立法院此後也負有監督行政機關執行協議的職責，若行政命令違法或牴觸法律，可要求更正或廢止。雖然程序上與其他條約或法律案類似，但由於ECFA涉及敏感的兩岸關係，審議過程中更受到朝野政黨激烈角力與社會輿論高度關注。

2013年我國與紐西蘭簽署的台紐經濟合作協定，也是在立法院處理後才生效。當時立院晚間處理提案，不僅通過協定本身，還一併審議相關附加案與食品標章政策檢討提案，顯示立法院在協議審查過程中可發揮多面向監督角色。

至於與新加坡於2013年簽署的台星經濟夥伴協定，則是經過立法院實質審查後，於2014年正式生效。該協議被視為台灣與東南亞國家簽署的第一個經濟協定，根據中經院評估，協議可望為我國帶來超過400億元產值，創造6000個就業機會。

這些前例顯示，我國政府與他國簽署的是行政協定，立法院往往可透過審查或備查程序參與過程。根據《條約締結法》第十二條規定，協定簽署後主辦機關應於三十日內報請行政院備查，並送立法院查照，除非協定內容涉及國安機密或外交顧慮，否則原則上應使國會知情。

一名資深國會幕僚指出，雖然此次台美關稅協議尚未完整出爐，性質可能與ECFA不同，但在野黨要求國會參與並非無據。他也強調，「即便實質上在野黨無法修改協議內容，但透過秘密會議、讓朝野同步掌握協議架構，對外談判反而更能團結，成為政府的後盾。」

該位幕僚指出，台星與台紐是對等互惠協議，送立法院審查無爭議；ECFA因為涉及《兩岸人民關係條例》，也經歷立院投票通過程序。相比之下，這次台美關稅談判仍處於初期協商階段，政府若能主動說明、或邀朝野參與秘密簡報，有助消除疑慮。他認為，「外交談判不能全部公開，但也不應讓國會完全在外」，在國難當頭時，「槍口要對外，不要對內」，應該把國會當作戰友，而非阻力。
 

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關稅在野黑箱國會經貿協議

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