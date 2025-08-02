離家17年母欠債求扶養　3子女揭悲慘童年！法官一查財產打臉她

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名婦人阿鳳（化名）17年前留下3名子女離家生活，如今因健康問題無法工作，加上債務纏身，因而希望3名子女每人每月提供6915元扶養費；然而，子女們表示，母親離家之後，他們為了支應生活開銷和學費，小小年紀就得到夜市、餐飲店打工。法官進一步追查，發現阿鳳名下還有1筆房產和10筆土地，顯然尚未達到不能維持生活的程度，最終裁定駁回她的告訴。

▲阿鳳欠債589萬元，她聲稱名下雖然有房產、土地，但負債已經大於資產。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳積欠2名債務人共589萬元，她名下雖然有1筆200多萬元的房產和10筆土地，但實際負債已經大於資產，加上她現在是租屋居住，每個月需要繳納4500元租金，她因為健康狀況無法工作，財產又多為共有財產，無法自行處分，因而希望3名子女每人每月支付6915元扶養費，直到她死亡。

不過，阿鳳一審被判敗訴，她提出抗告。二審法官認為，阿鳳名下的不動產並沒有全部遭到查封拍賣，況且債務人早已具狀撤回強制執行聲請，一審認定阿鳳名下仍有高達200多萬元的財產，難認已達到不能維持生活之程度，裁定駁回她的聲請，這部分於法並無不合。

法官接著指出，阿鳳離家時，3名子女中年紀最大的也才就讀國中，他們為了支應生活開銷和學費，被迫前往夜市、餐飲店打零工，甚至還曾接受慈善團體資助直到完成學業，可見阿鳳並未負起身為人母的責任。

雖然阿鳳聲稱離家以後有拿現金給子女，但又無法提出相關證明，最終法官仍認定她無正當理由未盡扶養義務且情節重大，最終裁定駁回她要求子女支付扶養費的聲請。