「繼光香香雞X坂本日常」8/8聯名開跑　限定套餐、周邊一次看

▲繼光香香雞找來Netflix超人氣動畫《坂本日常》跨界推出聯名套餐、周邊。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣速食品牌「繼光香香雞」找來Netflix超人氣動畫《坂本日常》跨界合作，首波推出限定聯名套餐搭配聯名包裝，還有卡牌盲包、證件套等一系列限量周邊，8月8日起於全門市限時開跑。

《坂本日常（SAKAMOTO DAYS）》第一部今年1月上架Netflix，首周衝破860萬播放量，並拿下全球Top10非英文影集排行榜第2名，今年7月強勢推出第2部，看準其熱潮，繼光香香雞於8月8日起至8月31日強勢攜手《坂本日常》推出首波聯名活動。

▲坂本日常聯名套餐有專屬紙袋、炸雞桶。

▲首波卡牌盲包一共有4款式。

坂本日常聯名套餐內含大份香香炸雞、原味樂薯、墨魚甜不辣（海苔），搭配聯名紙袋及炸雞紙桶，通通看得到主角「坂本太郎」身影，且買就送卡牌盲包1張共4款隨機贈送，有「坂本太郎」、「朝倉新」、「陸少糖」及「真霜平助」款式，其中朝倉新為隱藏版，每份售價289元，卡牌盲包也開放49元加價購。

▲加碼推出4款證件套。

加碼推限量100組聯名卡牌，結合一、二波共8款角色卡牌一次擁有只要499元，8月8日下午5時開放預購；還有4款限量證件套周邊，凡購買聯名套餐加價199元即可獲得。

此外，活動期間凡消費滿289元還可登錄發票參加抽獎，有機會抽到優惠折價券、聯名證件套、聯名手提袋、卡牌盲包一套，以及限量專屬聯名限定造型抱枕共10名。

▲▼頂呱呱攜手人氣動畫《湯姆貓與傑利鼠》推出2款聯名美食。

另外，頂呱呱近日也攜手人氣動畫《湯姆貓與傑利鼠》展開聯名活動，一共有2款聯名美食，包括「濃濃起司炸雞」，在多汁炸雞上淋上起司，再撒滿濃郁起司粉，單點售價79元，另有派對桶特價699元，內含濃濃起司炸雞3塊+呱呱包3顆+原味雞腿3隻+呱呱啵啵球2份+1.25升可口可樂1瓶。

「濃濃起司紅茶雪泥」則使用茶香濃郁的紅茶雪泥做為基底，再放上滑順起司奶蓋，中杯售價65元、大杯75元。

▲「頂呱呱X湯姆貓與傑利鼠」聯名推出6款限量周邊。（圖／記者蕭筠攝，下同）

加碼推出6款周邊小物，有「巨型雞腿絨毛抱枕」，全長50公分，把Tom、Jerry及Tuffy變身成雞腿，加價購699元；「震動拉繩泰菲款玩偶」，可以看到傑利鼠的姪子「泰菲」大啖雞腿模樣，拉動雞腿會產生震動效果，加價購459元。

▲寵物用品周邊有4款。

還有4款寵物用品周邊，包括「兩用隨行寵物碗（加價購499元）」、「人寵兩用輕量背包（加價購499元）」、「逗貓玩偶彈力繩（加價購199元、8月7日上市）」、「實木造型裝飾貼（加價購399元、會員限定）」，以上周邊凡於聯名期間消費滿185元即可加購。