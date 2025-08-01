霧峰驚傳毒蛇入侵咬狗2死3傷　在地人一原因超怒：出門帶鐵棍

▲▼霧峰山區驚傳有5隻狗狗被毒蛇咬中，其中有2隻不幸死亡。（黑皮狗狗山友善動物協會提供）

記者鄧木卿／台中報導

炎炎夏天來臨，蛇類蠢蠢欲動，台中市不論在霧峰山區或大里平地，都經常看見毒蛇出沒，山區一處流浪狗動物之家甚至傳出有5隻狗狗被龜殼花、雨傘節咬傷，其中有2隻不幸死亡，市議員李天生提醒民眾，遇見毒蛇時除通報農業局處理之外，最好帶著棍子防身，打草驚蛇。

位在霧峰坑口山區、有處收容流浪動物的「黑皮狗狗山友善動物協會」，協會執行長張帆表示，動物之家原本裝設防蛇網及監視器，守護狗狗們安全，不過發現有蛇及青蛙受困網中，甚至喪命，在「保護園區，不該以犧牲其他生命為代價」的信念下，剪開蛇網，給無意闖入的青蛙、蚚蜴一條生路，不料卻惹來殺機。

動物之家4至6月間遭到毒蛇龜殼花及雨傘節至少入侵3次，造成2隻死亡、3隻受傷，其中1隻遭蛇攻擊後，情緒極度焦躁兇猛，還特地請來專業的吹箭手協助捕捉，順利安全送醫。

住在坑口里的住戶蘇文聰抱怨，經常有民間團體前來放生蛇隻，包括眼鏡蛇等毒蛇，造成山區蛇類數量大增，威脅住戶安全，他外出散步時都攜帶一隻鐵棍，遇見蛇隻就毫不留情動手擊斃，以免後患無窮。

霧峰區本鄉里長林揚展有天晚間就接獲民眾通報，光明街有條蛇，他攜帶交通指揮棒趕到現場，並通報捕蛇專家查看，竟是毒蛇雨傘節；大里區永隆八街也發生過蛇隻沿水溝爬入住家，讓住戶嚇破膽，康橋河域也出現蛇隻蹤影，幸好沒人受傷。

李天生接獲不少民眾反映，在大里康橋河域步道散步時，經常發現蛇類蹤影，他已爭取現場豎立警告牌，提醒大家留意自身安全；他強調，農業局有「捕蜂捉蛇」專案，鄉親們遇見狀況可通報專業人士處理。

市府農業局統計，今年1至2月捕捉數量只是2位數，3月起明顯增加，分別是3月140隻、4月420隻、5月651隻、6月532隻，上半年已捉了1803隻，顯示天氣炎熱後蛇類出入頻繁，其中種類最多者依次是，臭青公586隻、錦蛇438隻、眼鏡蛇216隻。