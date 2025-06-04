正妹幼教師三亞旅遊「遭毒蛇咬死」！男友悲痛發聲

▲27歲幼教師與男友到三亞旅遊，結果被毒蛇咬死。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

大陸海南省三亞市日前發生一起死亡意外，27歲的幼教師甜甜（化名）與男友到三亞旅遊，沒想到第一天晚間在飯店外走路，卻遭到毒蛇咬傷，導致不幸死亡。事件在網路上發酵以後，男友也出面發聲了。

綜合陸媒報導，甜甜1日與男友相約，從新加坡前往海南三亞旅遊，當天晚間準備走路回飯店，卻在路上遭到蛇咬，嚇得2人趕緊衝往醫院。

2人花了約50分鐘左右，抵達三亞市中心醫院，並且告知醫師「被蛇咬了」，不過醫師則回應，從傷口來判斷，並不確定是被什麼咬的，需要抽血檢驗、等到結果出來才能確定。

▼27歲幼教師與男友到三亞旅遊，結果被毒蛇咬死。（圖／翻攝抖音）



在等待檢測結果出爐的4個小時裡，甜甜出現了嘔吐、暈厥及抽搐等症狀，但醫師由於不敢確定治療方案，因此僅有施打嘔吐針、生理食鹽水等物品。

後續症狀加劇，甜甜被轉院至附近的四二五醫院，不過因為錯過了搶救的黃金時機，最終因為搶救無效，不治身亡。

對此，甜甜的男友出面表示，抵達三亞市中心醫院的急診時，第一位醫師研判是「足部蟲咬傷」，不過在吊點滴的過程中，甜甜出現意識模糊、舌麻及抽搐等症狀。

▼27歲幼教師與男友到三亞旅遊，結果被毒蛇咬死。（圖／翻攝抖音）



直到後來第二次抽血，檢驗結果異常，搶救部的醫師才判斷，可能是遭到蛇咬傷。不過，該名醫師指稱，因為沒有治療毒蛇咬傷的經驗，因此建議他們轉至三亞的四二五醫院。

男友說明，甜甜轉院以後，雖然醫師注射抗蛇毒血清，但甜甜已經陷入昏迷。最終搶救約3小時左右，甜甜搶救無效身亡。

據了解，甜甜是家中的獨生女，在學時成績優異，目前是在新加坡擔任幼教師，且有考研究所的打算。如今甜甜到三亞旅遊，卻遭到毒蛇咬死，讓家屬完全無法接受。

三亞市的衛生健康委員會得知消息後，已經封存2間醫院的病歷，並且聯合省級專家組調查。不過，家屬拒絕相驗，因此最終死因並沒有確認。