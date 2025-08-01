喝AI珍奶、跟機器狗互動！全台最大AI展開幕　300+項應用一站體驗未來生活

▲由數位發展部指導，數位產業署與台北市電腦公會（TCA）共同主辦的AI WAVE SHOW（World AI Vision Exhibition），7月31日至8月2日於台北世貿一館 B 區盛大登場！（圖／記者林敬旻攝，以下同）

記者洪菱鞠／綜合報導

台灣AI產業年度盛事AI WAVE SHOW（World AI Vision Exhibition）7月31日於台北世貿一館B區熱鬧開幕，首日就吸引大批民眾湧入展場，從學生、上班族到親子家庭都來「朝聖」未來AI生活。現場近200家廠商、400個展位、超過300項AI產品與應用一次亮相，從會泡珍奶的AI機器人、能陪玩的機器狗，可拍出夢幻照片的AI拍貼機，透過實體產品結合場域應用情境，讓參觀者搶先感受未來智慧生活樣貌，一邊試玩、一邊驚呼：「原來AI已經離我們這麼近！」

由數位發展部指導，數位產業署與台北市電腦公會（TCA）共同主辦的AI WAVE SHOW，於7月31日至8月2日盛大登場，本屆以「Connecting Worlds, Visualizing Futures（智匯共享，掌握未來）」為主軸，打造亞太區指標AI科技應用展會，並以台灣作為世界AI中心，規劃了四大垂直領域展區與四大AI科技展區，涵蓋智慧製造、智慧移動、健康生活與金融科技四大領域，同時，也設置政府部會主題館與國際展區，為亞太企業提供各類AI軟硬體採購與合作契機，加速百工百業AI應用落地。

走進AI WAVE SHOW，就像開箱一場未來生活體驗！展會匯聚近200家AI軟硬體供應鏈廠商，從半導體與晶片設計、AI系統、AI平台與AI解決方案、AI機器人到數位轉型顧問服務，呈現台灣AI供應鏈從底層硬體到應用整合的AI生態系實力，現場還打造包括：未來AI館、電子簽章實境館、5G專網AI應用館、數位經濟新創館、TADA 先進車用科技主題館等十大AI主題館，讓民眾親身感受AI已經悄悄走進我們的日常。

▲數位發展部部長黃彥男親臨adi15數位經濟新創館，與數位新創團隊熱絡交流，深入了解創新應用。

▲▼數位發展部部長黃彥男參觀「5G專網AI應用館」、「電子簽章實境館」，現場展示多家業者的創新應用。

像是來到「未來 AI 館」，新時代的拍貼機融合最新生成式AI技術，只需一張照片、5秒鐘，就能把你變身成古代人物或魔法師等角色；還有AI塔羅占卜，替你的工作或感情給出神秘指引；也可以喝杯由智慧珍奶機器人現場調製的手搖飲，以及會巡邏認人的AI機器狗；AI健康飲食顧問幫忙分析餐點營養，即時語意摘要翻譯軟體則是讓跨語言溝通更輕鬆。從生活娛樂到工作應用，滿滿的AI驚喜在展場一次看個夠、玩得過癮。

▲未來AI 館以「我用 AI 升級了！」為主題，透過「遊戲互動體驗 × 能力進化」概念，打造一場人人皆可參與的未來AI生活。

▲▼AI智慧珍奶機器人、AI機器狗吸引民眾目光。

在智慧製造展區，也有不少亮點。工業電腦大廠新漢旗下的創博，專注於機器人大腦與小腦控制器研發，深耕逾13年，目前更以功能安全控制器為核心強項。新漢策略品牌協理羅壁昀提到，隨著勞動力短缺問題加劇，未來人形機器人需求將逐步提升，越來越貼近人類生活，因此安全性至關重要，「功能安全控制器能在機器人程式異常之前，即時切斷手腳關節等控制訊號」，而此次參展首度獨家發表的「AI邊緣運算－AIGE Ser.」，搭配安全關節、感測皮膚等安全通訊協議，可為機器人製造商提供完整解決方案。

談到AI趨勢，羅壁昀認為，生成式AI已在工作場景普遍使用，台灣雖仍在追趕階段，但在NPU晶片及Machine Learning、AI Agent等軟硬體領域具備優勢，實力不容小覷，「如果沒有台灣推動AI產業，很難有第二個國家能扮演同樣角色」，日本對AI態度近年才轉為積極，開始尋求與台灣廠商合作，顯示台灣正處於推動AI的重要時刻。

▲▼工業電腦大廠新漢於展會中首次發布「AI邊緣運算 - AIGE Ser.」。

在「先進車用科技主題館」，可以看到 AI 已經成為交通安全的隱形守護者，電動巴士早已導入AI駕駛輔助系統，像是車道偏離警示、自動變換車道、防撞警示等功能，默默守護乘客安全。其中，義隆電子展示ADAS先進駕駛輔助系統就是代表案例，其長期專注於Edge AI影像辨識技術，結合自研的觸控IC與 AI感測晶片，具備「晶片到整車」的整合能力，應用於智慧座艙與人機互動，車用解決方案不僅廣泛被導入高階車用面板與ADAS系統，也參與全台首輛Level 3自駕電巴計畫合作。

奇美車電營業部副總黃哲斌提到，政府預定2030年市區公車全面電動化，並逐年訂定相關法規，因此義隆積極開發先進技術，除了ADAS先進駕駛輔助系統已量產於商用車輛，未來還會加上側邊鏡頭強化安全監控，讓巴士在遇到突發狀況時能監測做出警示與減速，甚至自動減速停靠路邊，而這些功能都能靠單顆AI鏡頭的運算能力完成，已是領先業界的突破。

黃哲斌說明，AI鏡頭視覺辨識能覆蓋270度盲區，並主動警示及預測煞停，一顆鏡頭即可完成所有工作，確保周邊防護安全，比起雷達偵測更具優勢，現階段市場雖然以電動巴士為主，針對工地或特殊場域，團隊也在推進於農業機械、工程機械等領域的導入，拓展更多應用場景。

▲「先進車用科技主題館」展示智慧座艙、人機互動、ADAS、艙內/艙外感測、AI晶片與邊緣運算、V2X、OTA等車用AI應用，涵蓋從晶片到整車的完整技術鏈，共同展現台灣智慧移動的研發與產業潛力。

▲▼義隆ADAS 先進駕駛輔助系統支援商用車與智慧交通解決方案。

日本館同樣吸引不少目光，沖繩IT創新策略中心展示由縣內企業開發的「Omi! Chat」AI助手，以及沖繩多家飯店導入AI系統能即時偵測游泳池溺水狀況並通報等分享。代表津波古碧表示，歡迎有意進軍沖繩市場的台灣企業，也期待未來台日雙方有更多合作機會，盼借助台灣的AI技術協助觀光業者解決如語言溝通問題，以及改善沖繩農業現況。

來自日本的ZenmuTech技術總監福田浩平則帶來「QueryAhead®」資料隱私技術，他解釋：「我們的技術會將檔案分散加密，避免資料外洩或被竊取，就算外流也難以復原，能讓企業安心使用。」這次首度來台參展，希望測試市場反應，也尋找跨國合作的可能性。

▲沖繩 IT 創新策略中心分享縣內多家飯店導入AI系統，能即時偵測游泳池狀況。

▲ZenmuTech 「QueryAhead®」透過秘密分散與多方安全計算提供隱私保護及資料分析技術。

▲黃彥男提到，AI是台灣產業造浪關鍵，算力、資料、人才、行銷與資金缺一不可。

數位發展部部長黃彥男表示，臺灣在AI造浪上有很好的基礎與硬體技術，很有機會成為AI應用的大國，在應用、資料、人才、行銷與資金等各面向仍需多方努力，行政院提出的AI新十大建設，數發部主要負責主責AI軟體產業，以及智慧政府與資料治理兩大項目，另外還有協辦六項任務。目前數發部已與台智雲合作，提供40片GPU供中小企業進行POC驗證；推動Open Data計畫，並透過促進AI發展相關條例，鼓勵更多單位開放資料，協助發展主權AI；與經濟部、教育部、勞動部一起合作訓練產業人才，例如高中、大學規劃相關課程，讓學生接觸AI應用與實作，目標培養更多軟體與AI人才。

黃彥男提到，AI產業的發展還需要行銷與資金支援。藉由AI WAVE SHOW這類活動，能讓需求端直接看到供給端的技術與應用，也讓國際廠商注意到台灣實力；另一方面，透過國發基金百億資金挹注，不僅支援AI開發，更協助新創團隊走出去，而AI WAVE SHOW對於台灣推動AI具有重要里程碑意義。

▲▼從產業到日常，每個人都可能是下一波AI受益者。

AI 正以各種形式走進我們的日常，為了讓與會產業人士皆能成為未來AI造浪者，主辦單位與各大公協會合作，透過「未竟之地」與「無限舞台」雙舞台，邀請60位AI領域專業講師，辦理40場各類AI主題論壇，深入剖析生成式AI、語言模型、資料治理、AI法規、資安與AI應用實戰，完整串聯AI產官學研與未來AI產業趨勢。今年AI WAVE SHOW不僅是一場專業展覽，更是一場全民都能參與的AI體驗盛會，展會將持續至8月2日，想親眼見證AI如何改變生活與產業，不妨把握時間前往現場，感受這股屬於台灣的AI浪潮。

【AI WAVE SHOW（World AI Vision Exhibition）】

展覽日期：2025/07/31（四）- 2025/08/02（六）

展覽地點：台北世貿一館1樓 B區（台北市信義路五段5號）

展覽時間：每日09:30 – 17:30

官方網站：https://ai-wave.tw/

臉書粉專：https://reurl.cc/ekXA5R

(此文為數位發展部數位產業署廣告)