「AI WAVE SHOW」7/31盛大登場　4大主題館開箱未來智慧生活

▲亞太最盛大AI產業盛會「AI WAVE SHOW」將於7月31日登場。（圖／數位產業署提供，以下同）

生活中心／台北報導

人工智慧不再只是科技圈的專屬話題！年度重量級、最受矚目的AI產業盛會「AI WAVE SHOW」，將於7月31日至8月2日在台北世貿一館B區熱鬧展開，現場打造四大主題館，集結超過180家AI產業鏈上下游企業與新創團隊、規模達近400格展位，從AI拍貼、智慧珍奶機器人、機器狗，到電子簽章與5G專網應用，邀全民一同體驗未來科技生活樣貌。

這場由數位發展部指導、數位產業署與台北市電腦公會（TCA）共同主辦的AI WAVE SHOW，以「Connecting Worlds, Visualizing Futures」為年度主軸，旨在展現臺灣AI產業從技術創新、政策推動到國際鏈結的全方位實力與未來潛能。今年最大亮點是四大沉浸式AI主題館：未來AI館、數位經濟新創館、電子簽章實境館與5G專網AI應用館，讓參觀民眾不只能看、更能玩，親身體驗 AI 怎麼走入日常、接軌生活，以及如何驅動產業發展。

不只是看展，更像玩一場大型實境遊戲！「未來AI館」主打「我用AI升級了！」，可以戴上佐臻MetaSpace ai平台智慧眼鏡、也能試用愛比科技AI 即時語意摘要翻譯軟體，還有帝濶AI機器狗陪玩；另外也設有超夯的AI拍貼機（Pistick）、AI智慧珍奶機器人、AI健康飲食顧問對話，完成指定任務，還有機會免費喝到限量的AI珍奶。

透過各種吸睛有趣的互動體驗，不僅能實際感受AI為聽覺、視覺、味覺等感官帶來升級，亦可探索AI顛覆日常零售服務的嶄新改變。現場還展出高中生發揮創意結合AI的專題成果，讓人驚嘆新世代的無限可能，也對未來教育充滿想像。

由睿加科技、思偉達、啄木科技、坤侑科技、城智科技、悠勢科技、金箍棒智慧物業、電豹數位8家數位新創組成的「數位經濟新創館」，參展團隊橫跨智慧財產法遵、區塊鏈應用、資安防護、人臉辨識與影像技術、智慧出行、房產管理以及行動數據廣告等不同關鍵領域，將展示他們在數位轉型浪潮中的創新實力，分享利用AI打造的智慧解方，並安排了多場講座和媒合交流活動，想掌握AI趨勢和投資脈動的人，千萬別錯過！

辦公數位轉型也是AI發展不可缺的一環。為了推廣電子簽章，主辦方特別設立「電子簽章實境館」（攤位編號B1909），規劃「電子簽章認知介紹區」、「情境互動區」及「電子簽章業者展出區」三大展區，展出電子簽章服務能量登錄業者包含全景軟體、雲想科技、凱鈿行動科技、關貿網路、律果科技及捷鵬國際共6家，從基本概念到應用情境，讓民眾一次搞懂電子簽章的運作方式，了解這項技術在日常生活與商務場景中的效率、安全與便利，無論企業或個人，未來都可能因此受惠。

近年火紅的5G專網應用也沒缺席！「5G專網AI應用館」集合了中華電信、台灣大哥大、英菲達、智宏網、中興保全、辰隆科技、長庚大學、精浚科技、華電聯網、泰雅科技等產業與學校單位，聯手展示智慧展演、工安、工廠、教育等多元創新應用，全面呈現台灣5G專網與AI結合的各種解決方案，不只分享數位產業署推動5G專網生態圈構建成果，更為尚未導入相關應用的企業與場域主，提供實用的參考與指引。另有諮詢攤位發放「5G專網錦囊妙計」，協助各產業夥伴釐清疑問、了解需求並媒合合作，加速實現數位轉型。

AI WAVE SHOW展覽期間，「未竟之地舞台」與「無限舞台」將舉辦超過40場AI主題論壇，涵蓋生成式AI、語言模型、資料治理與AI安全等核心議題，邀請產官學研重量級講者登台分享，無論是AI產業工作者、創業者、企業負責人，還是單純對AI充滿好奇的一般民眾，都能找到想聽的內容。歡迎預先登錄到場免費參觀，一起掌握勢不可擋的AI浪潮！

AI WAVE SHOW官方網站：https://ai-wave.tw/

(此文為數位發展部數位產業署廣告)