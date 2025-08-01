正妹街頭「甩按摩棒」影片瘋傳　身分曝光是G級女優

▲日本正妹大街甩按摩棒。（圖／翻攝X）

記者葉國吏／綜合報導

近日日本街頭出現一名正妹，手持情趣按摩棒大方展示，引來路人驚訝側目。這段影片迅速在網路上爆紅，短時間累積超過960萬次點閱。她的真實身分終於揭曉，原來是暗黑界新人澪奈明日見，即將以「電動按摩棒女王」的封號在AV界正式出道，引發極高期待。

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▲澪奈明日見。（圖／翻攝X／mionaasumi）

澪奈明日見擁有天使般的臉蛋與魔鬼身材，G罩杯上圍搭配纖細長腿，比例令人驚豔。劇照中她與電動按摩棒幾乎形影不離，火辣演出讓人血脈賁張，令人期待她在業界掀起怎樣的風潮。

AV達人一劍浣春秋在文章中評價澪奈明日見的首部作品，稱她的身材條件堪稱教科書級別：細腰、巨乳、纖長美腿一應俱全，完全符合「電動按摩棒女王」的形象。一劍浣春秋認為澪奈明日見並非頂級美少女，有些角度甚至會出現雙下巴，但她的定位並非清純路線，而是以獨特新鮮感吸引目光，這種差異化策略或許正是她成為話題焦點的關鍵。