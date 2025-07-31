安捷航空訓練降錯跑道　運安會調查：恐產生碰撞風險

▲安捷航空一架DA-40NG型機去年於台南機場使用未經指定跑道連續起降。（圖／運安會提供）

記者周湘芸／台北報導

安捷航空一架DA-40NG型機，去年8月24日由台東機場飛往台南及松山機場進行儀器越野飛行訓練，期間於台南機場使用未經指定跑道起降。國家運輸安全調查委員會公布調查報告指出，飛航組員進場程序屬非精確進場，塔台機場管制席也未即時察覺，恐產生碰撞風險。

運安會調查報告指出，事故飛航組員採用的台南機場36R跑道特高頻多向導航台（VOR）儀器進場程序屬非精確進場，導航精度較不精確。飛航組員因缺乏平行跑道機場落地操作經驗，且對於可能誤認跑道的風險意識與狀況警覺不足，於目視正前方36L跑道時，未經適當辨認即主觀認定其為指定使用的36R跑道。

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運安會表示，飛航組員於進場落地過程中，可能因專注於落地操作，而忽略視野內的跑道關閉目視輔助相關設施，未能及時察覺對錯跑道情況。

針對可能事故風險，運安會指出，安捷於事故前的飛航相關訓練、程序與標準呼叫中，未完整涵蓋有關落地前辨識、確認跑道內容。此外，台南塔台機場管制席及該機飛航組員均未即時察覺進場跑道錯誤，在施工中跑道降落，存在與其他車輛及障礙物碰撞風險。

運安會建議，安捷飛航訓練中心應強化所屬飛航組員進場落地時確認跑道的相關程序、訓練與考核；督促所屬飛航組員正確使用導航設備，並確認導航儀表資料庫的預設資訊與航圖內容一致。

此外，運安會也建議，國防部空軍司令部應提升台南塔台機場管制席對非精確進場航空器的警覺性與監視力度，管制人員在確認跑道淨空時，主動且持續透過目視觀察與監視設備，加強對進場航空器的監控。