砸1.5億治水奏效！台中弘光科大前「滑水道」走入歷史

▲弘光科大前馬路每雨必淹水，台灣大道六段也被揶揄根本是滑水道。（圖／翻攝FB爆料公社）



記者游瓊華／台中報導

過往每逢暴雨，台中市台灣大道沙鹿段、弘光科技大學前的馬路就大淹水，加上地勢影響，湍急水流讓馬路瞬間成「滑水道」。台中市政府今天表示，市府砸1.5億元進行改善工程，弘光科大前排水箱涵日前已完工，成功因應近期強降雨，有效降低積淹風險，讓「滑水道」走入歷史！

▲台中市建設局表示，施工期間多次遇上強降雨及颱風丹娜絲、薇帕等考驗，展現良好排洪效能 。（圖／台中市政府提供）



弘光科技大學就位於台灣大道六段斜坡處，每每暴雨，學校前就成恐怖滑水道，曾有一名女大生撐傘走路上學，但水流太猛又急，女大生腳滑跌倒，連人帶傘被水帶著往前沖，連門口警衛想拉都來不及，所幸女學生最後平安脫困。

台中市政府表示，建設局與水利局處投入1.5億元推動「弘光科大、靜宜大學等校園周邊道路改善工程」，提升台灣大道六至七段排水與行人安全。

建設局指出，弘光科大前排水箱涵在7月24日全線頂板加封完成，成功銜接既有北勢溪支線排水，也大幅提升排洪效能，儘管施工期間多次遇上強降雨及颱風丹娜絲、薇帕等考驗，7月上中旬帶來龍井、沙鹿區雨量最高每小時60毫米，7月底中央氣象局持續發布中南部強降雨警報，仍展現良好排洪效能，顯示工程具備實質防災成效，也讓「滑水道」走入歷史。