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北市首推「AI素養教材」教學生辨真偽　9月起導入中小學課程

▲▼台北市率先全國發佈全學層「AI素養教材」，培養孩子以AI輔助學習素養，。（圖／台北市教育局提供）

▲台北市率先全國公布全學層「AI素養教材」，培養孩子以AI輔助學習素養。（圖／台北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

因應生成式AI快速興起，台北市教育局今（30日）發布「AI未來新世界」，這是全國第一套自編《資訊素養與倫理》教材最新單元，也是全國首創結合AI技術、資訊倫理與課程應用的教育資源，針對高中職、國中、國小三個學層不同學習重點編撰，將從今年9月起的新學年，提供全台北市高國中小學校教師運用。

因應聯合國教科文組織（UNESCO）在2024年公布的《學生人工智慧能力架構》，北市教育局今天發布「AI未來新世界」，分別針對高中職、國中、國小等三個學層不同學習重點編撰，每個學層都分為上下冊，上冊著重培養學生對AI基本認識，下冊則以建立學生資訊倫理為重點，包含生成式AI真偽辨別、資料偏誤與應用技巧、法律與社會議題等倫理面的探討。

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以國中版為例，北市教育局表示，教材針對AI的發展及生成式AI技術原理提供基礎說明，並充分探討生成式AI在圖像、音樂、影片創作的應用及倫理挑戰，提及學生使用生成式AI時，應該如何保護自己、尊重他人並謹守法律規範，養成適應未來科技變遷能力。

▲▼台北市率先全國發佈全學層「AI素養教材」，培養孩子以AI輔助學習素養，。（圖／台北市教育局提供）

▲台北市公布全學層「AI素養教材」，培養孩子以AI輔助學習素養。（圖／台北市教育局提供）

台北市教育局長湯志民指出，在AI時代下，教育著重培養學生能理解、善用AI，並成為具備倫理判斷及人文關懷的AI時代公民，故教育局和專家學者團隊在進行文獻研究後，提出學生在AI世代應具備「以人為本思維、倫理道德、AI技術應用、AI系統設計」等四大核心素養，並發展出「基本素養、技術養成、管理應用」等三大AI教學策略。

湯志民進一步表示，配合科技發展脈動發佈、更新教學綱要與相關教材，並且推動三語課程計畫、新科技學程計畫，最終結合導入AI服務「酷AI學習系統」及「CooC+影音串流學習平台」，希望藉此養成孩子以AI輔助學習素養。

北市教育局補充說明，「AI未來新世界」教材進行授課，國小以議題融入及跨領域方式學習，國中及高中則為5至9節課程培育相關資訊素養，此次AI教材也公告在台北科技教育網，提供本市教師教學使用，也提供民眾參考取用，同時為提供教師「AI課程範例」，正在修訂各學層資訊科技課程教學綱要，從教材、師資、課程到基礎建設全面布局，期盼培育具備科技力、倫理觀與社會責任的未來公民。

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