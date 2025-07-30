陸啟用W121銜接航線逾三週　已執飛61架次

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸6日片面宣布啟用M503航線W121銜接線，迄今已逾三週。大陸國台辦今（30）日表示，該航線自21日至24日實際執飛航班共61架次，並重申啟用航線「進一步便利兩岸人員往來」。

陸方啟用W121銜接線之後，陸委會即強調，M503三條銜接航路的啟用需經雙方溝通，陸方迄今已三度片面違反共識，要求陸方儘速透過既有機制與我方協商。

國台辦此前表示，此舉有利於緩解航班成長壓力，減少航班延誤，保障旅客權益，「對兩岸同胞都有利」，並指M503航線在上海飛行情報區內，啟用W121銜接航線，是大陸民航空域管理的一項常規工作，符合國際民航組織規範，無需與台方協商。

在今日的例行記者會上，大陸國台辦發言人陳斌華首度說明W121銜接航線啟用以來的情況。

陳斌華表示，M503航線W121銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩。7月21日至24日，實際執飛航班共61架次，平均每天飛行約15架次，縮短了有關航線距離，緩解了航路擁堵，減少了航班延誤。

陳斌華稱，「事實證明，啟用M503航線W121銜接航線，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益」。

▼M503航線示意圖。（圖／民航局）

另一方面，海基會秘書長羅文嘉日前說，兩岸所有協商、對話與交流，都是要確保和爭取台灣更大利益；如果協商、交流與談判最後讓台灣的權利被「侵蝕」，這就不是交流目的。

陳斌華回應稱，「推動兩岸對話協商是我們的一貫主張，出發點和落腳點都是為了持續增進兩岸同胞利益福祉」。

陳斌華接著說，民進黨當局一方面頑固堅持「台獨」立場，不斷歪曲、否認「九二共識」，單方面破壞兩岸協商談判和兩岸關係和平發展的政治基礎，蓄意阻撓限制兩岸交流合作，嚴重損害廣大台灣同胞的利益福祉；另一方面不斷編造謊言、推卸責任，妄圖欺騙台灣民眾，掩蓋其破壞兩岸協商、阻礙兩岸交流的錯誤。「這種說一套做一套的卑劣行徑，在事實面前不堪一擊，也不得人心、不會得逞。」