新北回收場藏大量非法移工！和查緝人員玩躲貓貓　45人被揪出

▲新北專勤隊查察人員逐層往二樓巡查後陸續於垃圾堆中發現藏匿的移工。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區柑園路一處資源回收場，老闆以日薪1000元聘僱大量非法外籍移工違法工作，移民署新北市專勤隊接獲檢舉，會同新北市相關單位，前往該處實施聯合查察，移工們猶如忍者利用現場地形、地物，施展隱身術藏匿其中，但仍遭查獲45人，其中15名為失聯移工，全數帶回專勤隊偵辦處置。

新北市專勤隊日前接獲檢舉，在新北樹林經營資源回收場的蔡姓男子，聘用大量非法外籍移工，於本月17日會同新北市政府警察局新莊分局、樹林分局、新北市政府環保局及勞工局前往查緝。

▲新北專勤隊於樹林資源回收場，查獲45名非法打工的外籍移工，全數帶回處置。（圖／記者陸運陞翻攝）

但查緝人員進入場內，現場堆滿壓縮紙箱與寶特瓶山，空氣悶臭、工作環境極差，但員工卻寥寥無幾，逐層往2樓搜查時，發現垃圾堆中出現騷動，經查緝人員查看，才發現藏匿其中不敢出聲的移工，但因悶熱難耐才發出聲響，隨後在帆布、垃圾袋、輸送帶底部夾層，陸續發現藏匿的非法移工。

現場共查獲45名越南籍非法外籍移工，都從事垃圾分類相關工作，其中15名為失聯移工，另30名為違規兼職的合法移工，蔡男坦承，以每日1000元代價聘僱，每天工作8小時，薪資在當天收工後發放現金；遭查獲的非法移工卻笑稱：「我們是來玩的！」讓查緝人員哭笑不得。

▲新北專勤隊將其中15名失聯移工將由移民署依法收容後遣送返國。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市專勤隊表示，其中15名失聯移工，將由移民署依法收容後遣送返國，回收場負責人蔡男，也因違反就業服務法，聘僱未經許可或他人所申請聘僱之外國人等相關規定，後續將函送新北市政府勞工局依法裁罰，最重可處75萬元。同時呼籲，雇主與移工均應共同遵守我國勞動法令，未來將持續配合相關主管機關，加強查察力道，共同維持我國合法勞動市場秩序。