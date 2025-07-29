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大陸 大陸焦點 特派現場

27歲正妹罹患胃萎縮！「45公斤暴瘦剩17kg」形如骷髏　悲慘身世曝

幾年前的巧巧還是一位容貌出眾、氣質溫婉的女子，與如今這副枯槁的模樣判若兩人。（圖／翻攝自微博）
▲幾年前的巧巧還是一位容貌出眾、氣質溫婉的女子，與如今這副枯槁的模樣判若兩人。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名暱稱「巧巧」的網友近日發布影片向大眾求助，她在鏡頭前說自己罹患胃萎縮，「我想活下去，請幫幫我！」影片迅速引發關注，網友們都被她那副瘦骨嶙峋的模樣震驚。誰能想像，幾年前的巧巧還是一位容貌出眾、氣質溫婉的女子，頗有上世紀九十年代港台女星的風采，與如今這副枯槁的模樣判若兩人。

綜合陸媒報導，巧巧生世淒慘，小時候被媽媽拋棄，爸爸帶著她和弟弟艱難度日，不幸的是父親也患上了胃癌晚期並離世。從小失去母愛的巧巧，把父親和弟弟視為最親的人，父親的離世讓她深受打擊，原本就體型偏瘦的她，因此患上了抑鬱症。

從照片上看，健康時的巧巧面容嬌美，40多公斤的體重雖算不得豐韻，但也苗條有型，加上一雙靈動的水汪汪大眼睛，頗有90年代港台女明星的氣質。然而，因父親去世患上抑鬱症的巧巧徹底變了一個人，不僅心理承受了壓抑的傷痛，身體也出現了問題，罹患了胃萎縮，體重從45公斤暴降至17公斤。

幾年前的巧巧還是一位容貌出眾、氣質溫婉的女子，與如今這副枯槁的模樣判若兩人。（圖／翻攝自微博）
▲幾年前的巧巧還是一位容貌出眾、氣質溫婉的女子，與如今這副枯槁的模樣判若兩人。（圖／翻攝自微博）

這幾年，巧巧和弟弟相依為命，僅有的一些積蓄也用來看病續命，經濟上早已入不敷出，還借了不少外債。如今，她虛弱的身體根本無法正常進食，每天只能靠吃藥和打白蛋白營養液維持生命。據悉，醫用人血白蛋白注射液（10克規格）的價格約人民幣300到800元（約新台幣1241元至3310元）不等，意味著巧巧一天就要花費數千元。

更令人揪心的是，由於營養嚴重不良，巧巧的皮膚開始潰爛，無法自行癒合，加上身體毫無脂肪保護，連躺在床上都會感到劇烈的疼痛。此外，免疫力的極度低下也使她極易感染，哪怕是輕微的感冒，都可能危及生命。為了生存，巧巧只能選擇發布影片求助，只見她躺在床上虛弱地說「我想活下去」，希望外界伸出援手。

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