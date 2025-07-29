「闖女廁」申請延役沒過　上尉告贏國防部！撤銷處分關鍵曝光

▲台北高等行政法院外觀。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者黃哲民／台北報導

洪姓上尉任官17年未能晉升少校、被迫退伍，他不服申請延役被國防部駁回，提起行政訴訟主張，他雖曾因擅自進入單位女廁被申誡，但國防部卻說他去女廁「如廁」，咬定他品德有疑慮，此舉構成裁量濫用，台北高等行政法院查明當初申誡事由確為「擅入女廁」但沒「在女廁如廁」，據此判決撤銷國防部駁回洪男延役的處分，命國防部應依本判決見解重新作成決定，可上訴。

洪姓上尉原任職空軍防空暨飛彈指揮部，他從2006年6月23日起任官，依《陸海空軍軍官士官服役條例》，上尉軍官累計服役滿17年仍未晉升少校，必須退伍，洪男將在2023年6月23日達到此一服役最大年限，除非獲准延役。

洪男於2023年初向空防指揮部申請延役未獲准，同年4月1日調任彰化縣後備旅再度申請延役，後備指揮部初審同意延役1年，但陸軍司令部複審不同意延役，報請國防部審查後，同月25日正式駁回洪男的申請。

主要理由包括洪男於2014年3月間，竊取軍用刺刀1把，被判刑6月、緩刑2年，須支付公庫新臺幣10萬元定讞，洪男又於2021年9月間，未獲授權執行環境檢查、沒找女性同仁陪同，就擅自進入單位的女廁「如廁」，2022年被空防中心核定申誡1次，代表品德有疑慮，未通過安全調查。

洪男不服，提起訴願企圖平反被駁回，改提本件行政訴訟，主張竊盜案緩刑期滿未被撤銷，且《延役查核基準》是以申請人最近3年的表現為主，竊盜案已是9年前的往事，國防部納入審查，已違反誠信原則、信賴保護原則。

洪男強調自己因擅入單位的女廁被申誡，國防部卻以他進入女廁「如廁」當成駁回理由，不僅事實錯誤，更以此認定他品德有疑慮、未通過安全調查，已構成裁量濫用，跟他同批共47人申請延役，只有6人沒被同意，其中只有他被以品德操守有疑慮而駁回，請求撤銷不公平的駁回處分，應准他延役。

國防部反駁指出，審查洪男申請延役的程序與結論並無違誤，且洪男身為資深軍官幹部，在擅入女廁事件調查過程中，一再矯飾行為正當性、犯後態度不佳，因而被依「言行不檢」申誡，即使「如廁」查無實證，也不影響前述綜合判斷後的決議。

法官審理認同國防部對於洪男竊盜前科一事的看法，指洪男可能誤解《延役查核基準》，軍方將竊盜前科納入審查延役、並無疑義。

但女廁事件，法官查明洪男被申誡事由，確實沒有進女廁「如廁」情節，而是在陸軍司令部複審洪男延役申請時，才被提出「……經實際了解，洪員是進入女廁如廁，相關紀錄提請委員參酌」等語，複審結果最後以1：3否決洪男延役。

法官認為，「女廁如廁」一事，在國防部最終審查時又被提出，確實對洪男延役審查結果有重大影響、成為不同意延役主因，但國防部表示申誡相關資料已銷毀、國防部出庭人員也表示「如廁」2字屬於顯然誤載。

法官認定國防部對於洪男有無到女廁「如廁」，出現判斷基於錯誤事實或不完成資訊的瑕疵，訴願決定未予糾正，據此判決應與本件國防部不同意洪男延役的處分一併撤銷，並命國防部應依本件判決法律意見，重新審酌洪男的延役申請。可上訴。