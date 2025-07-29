南韓飆38.7度！估8月比往年更熱　單日164人熱傷害送醫、1死

▲南韓氣象廳預測，明日白天高溫可達32至38度，8月則會氣溫都將高於往年平均值。（示意圖／Pixabay／Image by 이룬 봉）

圖文／鏡週刊

南韓江原道旌善今日狂飆38.7度，比台灣還熱！南韓氣象廳預測，明日白天高溫可達32至38度，8月則會氣溫都將高於往年平均值。疾病管理廳指出，昨日有164人因熱傷害前往急診就醫，當中有1人死亡。

南韓熱翻了！綜合《韓聯社》報導，除了濟州島漢拏山外，南韓境內均發布高溫特報，江原道旌善今（29日）氣溫狂飆至38.7度，創下2010年8月起觀測以來當地7月最高溫紀錄，江原春川37.1度、寧越37.7度、忠南洪城36.5度等地也刷新了7月歷史次高溫紀錄。

南韓明（30日）早晨最低溫落在22至28度，白天最高溫則達32至38度，受濕度影響，多數地區體感溫度落在約35度。主要城市預計最高溫與最低溫分別為，首爾36度與28度、仁川33度與28度、大田38度與26度、光州35度與26度、大邱36度與26度、釜山33度與26度。

自7月中旬結束暴雨後，酷暑已持續多日，南韓氣象廳預測短期內高溫將繼續，太平洋高壓與高溫潮溼的東南風仍籠罩南韓，預計整個8月氣溫都將高於往年平均值。明日部分地區雖有雷陣雨，但依然難解暑氣，反而會進一步提高濕度，導致增加體感熱度。

疾病管理廳今日指出，昨（28日）全國約500家急診室共收治164名熱傷害患者，含京畿道華城市有1人死亡。南韓自5月15日啟動熱相關疾病監測系統以來，截至昨日已累計熱傷害疾病患者達2,631人，其中包含12人死亡；該數據較去年的同期患者為2.6倍，死亡則是3倍。

今年累計的患者中，又以熱衰竭占比最高達60%、中暑16.8%、熱痙攣13.8%、熱昏厥8%；從年齡分布來看，65歲以上高齡者占32%；地點則多為戶外工作場所最多、占31.3%、農地田間12.4%、路邊行走占12.9%。

小辭典：

● 熱衰竭：是指在熱的環境下過久，持續的流汗，且未補充適當的鹽分及水分，造成全身性不舒服。

熱衰竭的症狀主要有兩種狀況，一種是水分的大量流失，病患會覺得非常口渴；或一時飲用過量的水，而忽略「鈉」離子的補充。體溫大多是正常，或者稍微上升一些；病患會有頭痛、疲倦、無力、躁動不安、定向力變差、噁心、嘔吐、蒼白、肌肉痙攣等現象。

● 中暑：是指在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫升高超過40.5℃，同時中樞神經的功能出現障礙，有危及生命的狀況。

中暑的症狀，起初身體會覺得熱、皮膚乾燥發紅、心跳過快、呼吸過快、低血壓；情況繼續惡化時會發生熱的調節機能失效，身體體溫上升很高，無法流汗、頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙，多個器官衰竭、神智混亂、定向力變差、以及昏迷、抽筋。

資料來源：衛福部中央健康保險署



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