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陸消費不振　智庫建議：增加民眾收入、優化休假

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

▲消費低迷將拖累經濟數據表現。（圖／CFP）

文／中央社

中國社會科學院金融研究所發布第2季宏觀金融分析報告指出，民眾收入預期轉弱制約服務消費成長，難以形成良性循環，建議增收減負、優化休假制度釋放服務消費潛力。

中國社會科學院金融研究所28日發布第2季宏觀金融分析報告。

據澎湃新聞、財新網等媒體報導，這份報告提到，中國第2季國內經濟延續「穩中向新」（穩定基礎上求突破）態勢，主要得益於出口強韌表現、消費需求逐步恢復、新動能（指新技術、新產業、新業態）成長壯大等。

報告提到，第2季耐用品消費較快成長，發展型消費穩步提升，原因在於消費品「以舊換新」政策發揮效果、網購促銷活動提前啟動、發展型消費穩步成長、「一老一小」（老年人與兒童）興趣消費高漲等。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

物價持續低迷拖累名義經濟成長，報告強調，必須加大重視這一個問題，尤其是民眾收入預期轉弱，正在制約服務消費成長，難以形成「消費擴大—物價提升—工資成長」良性循環。

報告建議，宏觀調控重心在今年下半年應是強化財政、貨幣、產業、就業、社保等各項政策協同發揮，推進經濟供需平衡、物價合理回升，避免名義經濟成長偏慢，拉大宏觀、微觀經濟的溫差。

報告拋出5措施建議。

第1點，財政貨幣政策總量積極加大，結構調整優化；第2點為房地產調控政策必須「應出盡出」，才能打消觀望心態，包括加快存量需求釋放、優化存量房收儲機制、對房地產市場注入國家信用以化解房企流動性風險。

在釋放服務消費潛力部分，報告提出第3點建議，必須穩定、擴大就業，健全社會保障體系、提高服務消費補貼、優化休假制度。

第4點為落實中央城市工作會議精神，高品質推進「以人為本」內涵式城鎮化；第5點為加強「政府—行業—企業」協作，治理低價無序競爭。

中國國家統計局最新統計數據顯示，中國今年第1季國內生產毛額（GDP）年增5.4%、第2季年增5.2%。中國消費持續陷於通貨緊縮陰霾，今年6月消費者物價指數（CPI）成長率微增0.1%；這是今年2月以來，CPI成長率首度轉正。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

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