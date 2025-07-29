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三度無照開大貨車上國道！男遭罰24萬無力繳清　分期繳納解困

▲大型車無照駕駛定義與罰責。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

▲大型車無照駕駛定義與罰責。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

無照駕駛肇事時有所聞，據交通部統計資料，台灣每年約40萬件交通事故中，約有5萬件為無照駕駛，每每造成民眾生命、身體及財產重大損失，為維護廣大用路人安全，花蓮分署持續針對無照駕駛之交通罰鍰案件加強執行，近期順利徵起義務人因無照駕駛大貨車上國道之交通罰鍰案件。
 
花蓮分署表示，年約50歲的周姓男子，駕駛執照已被註銷，卻仍在110年1月、3月及6 月三度無照駕駛大貨車上國道，在國一、國三等路段被查獲，經移送機關交通部公路局台北區監理所花蓮監理站裁處8萬元罰單共3張，合計24萬元。周男之罰鍰案件曾於110年間首次移送該分署強制執行，僅短暫扣薪徵起1萬2,888元，後因查無財產核發執行憑證結案。

▲大型車無照駕駛定義與罰責。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

▲周姓男子無照駕駛大貨車上國道，單次罰款8萬元，總計3次遭罰24萬。

今年移送機關查得周男有最新投保薪資所得，速將案件再次移送執行，經該分署執行扣薪程序後，周男向執行同仁表示，平常以開車維生，有心積極處理罰鍰，惟經濟困難無法一次繳清，也希望能重新考取大貨車駕駛執照。該分署審酌周男需扶養妻小，經移送機關同意後，周男繳納8萬元並就剩餘欠費辦理正式分期，未來可順利考大貨車駕照，繼續為家庭經濟打拼。

近7年來無照駕駛造成的交通事故件數和死傷人數逐年攀升，約是酒駕釀成死傷的六倍，駕照為合法駕車之許可憑證，如無駕駛執照，依法即不得駕車上路，以免因駕駛技術不純熟、不具備駕駛資格，易衍生遺憾的交通事故，朝野也朝無照駕駛加重處罰方向修法中。駕照被吊銷、註銷、吊扣期間駕車，都屬於無照駕駛，奉勸無駕照者，切莫違法駕車上路，以免荷包大失血，花蓮分署亦會持續就無照駕駛裁罰案件加強執行，共同守護國人用路安全。

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