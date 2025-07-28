人夫偷腥變身「柴柴」多次激戰小三　她嬌喊：不准呼呼叫

▲雙方在通訊軟體上調情被正宮抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者曾羿翔／綜合報導

台中地方法院日前審結一樁配偶權侵害訴訟案，判決一名女子小敏（化名）因與有婚姻關係的男子發展不正常交往，對正宮構成精神損害，須賠償精神慰撫金25萬元及利息。

正宮與丈夫阿國（化名）結婚逾20年，育有兩名未成年子女。她主張，小敏明知阿國已有婚姻，卻自2021年5月起，利用職場之便與阿國發展戀情，兩人不僅在通訊軟體上互稱暱稱、調情示愛，還多次私下約會、共度時光，嚴重逾越一般同事關係，破壞其婚姻共同生活的穩定與幸福，造成她極大精神痛苦，因此提起民事訴訟，求償100萬元及利息。



判決書揭示，雙方在通訊軟體上調情，例如「突然想起柴柴」、「貓咪都知道抱著睡很舒服@@」、「我一直都知道，但也要訓練我的柴柴不准呼呼叫」、「昏迷不會出聲吧！沒試過，改天試試」、「不要～昏迷我還要擔心你有沒有正常呼吸」等語。

對此，小敏否認指控，堅稱兩人僅為普通同事，並無曖昧或交往行為。然而，法院調查發現，阿國於庭訊中坦承與小敏在2021年10月起交往，曾在宿舍發生多次性行為、共遊旅遊，還經常接送上下班，互動親密。另一名證人也表示目睹兩人行為超出一般朋友範疇，甚至公開在公司唱歌場合中有肢體親昵舉止。

法官審酌雙方學歷、經濟狀況與婚姻背景後，認定兩人的互動已屬不當交往，對原告構成重大精神損害，判賠25萬元及按年利率5%計算的利息。其餘超額部分則駁回。法院並認定原告勝訴部分可執行，若被告提供25萬元擔保，可免於立即執行。