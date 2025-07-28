陸家居零售教父突傳墜樓亡　曾擁逾500億身家入胡潤全球富豪榜

▲大陸家居業龍頭企業「居然智家」董事長汪林朋傳出墜樓身亡。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸家居業龍頭企業「居然智家」董事長汪林朋今（28）日傳出墜樓身亡，居然智家官方稱要以「公告為準」，然而，已有其內部人士對媒體證實該消息，「是今早離開的，現在還在調查中，但具體細節尚未公開。」據悉，居然智家目前仍正常營運，汪林朋的董事長一職此前已交由執行總裁代行。

▲居然智家前身為居然之家。（圖／翻攝微博）

《中國房地產報》報導，很長一段時間內，汪林朋都是飽受爭議的角色。有人視他為帶領居然智家走向高光的「家居零售教父」，有人則認為他即將「掏空上市公司跑路」。居然智家的發展歷程，與汪林朋深度綁定。

據了解，居然智家原名居然之家，居然之家公司創辦人身亡後，股權轉至大陸商務部旗下中商集團和華聯商廈，搖身一變成為國企，任職於華聯商廈的汪林朋被委以重任，接下居然之家總裁一職並踏入家居行業。

截至2017年底，居然之家在大陸全國開設223家門市，直至2019年，汪林朋完成震驚資本市場的「借殼上市」後，他也以29億美元的身家登上富比世全球億萬富豪榜。2023年，家居賣場龍頭紅星美凱龍前實控方陷入財務困境，當時名字還未更動的「居然之家」在營收超越紅星美凱龍，登頂行業第一。2025年3月27日，汪林朋以125億元人民幣的財富又登上了2025胡潤全球富豪榜。

汪林朋雖有著家居零售教父之稱，一手將居然智家打造成該產業的龍頭企業，然而，借殼上市的疑雲卻始終圍繞著汪林朋，使他在商界形象充滿爭議。

居然智家2025年4月公告稱，汪林朋被武漢市江漢區監察委員會立案調查並採取留置措施。當時，居然智家強調「經營正常」，直至7月23日，居然智家宣佈汪林朋已解除留置，變更為責令候查措施，並 「回到工作崗位正常履職」。

就在短短幾天內，汪林朋便傳出已經身隕的消息，面對外界傳言不斷，居然智家董秘回應稱，「我們會盡快擬一個公告，具體情況以公告為準。」

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