大罷免24：1完封！　資深媒體人警告：腥風血雨才正要開始

▲726大罷免國民黨大獲全勝，罷免結果出爐後台北市長蔣萬安率台北市五名立委羅志強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

立委「大罷免行動」藍軍全勝，24名藍委與市長均沒人遭罷免。資深媒體人李艷秋直指大罷免背後是賴清德與民進黨高層策動的政治鬥爭，同時警告未來政壇恐腥風血雨。

李艷秋26日晚間在臉書專頁「李艷秋的新聞夜總會」發文「完封之後，腥風血雨將至」，直接列出大罷免被完封的三個要傳達的民意：

1、不給賴清德和民進黨獨裁的機會。

2、要維持監督的力量。

3、動不動亂貼中共同路人的紅標籤，造成社會分裂，讓民眾反感。

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

她進一步痛批賴清德在面對民意時選擇「神隱」，僅派內政部長林右昌與立委吳思瑤出面收場，卻無任何道歉或反省。李艷秋直言，這場罷免戰雖然暫時告一段落，但後續的政治衝突才剛開始，包括紅帽子、社會撕裂及意識形態的爭奪，未來恐將全面升級。

此外，李艷秋解讀民進黨的態度，認為他們視這次罷免失敗為民間團體的責任，與自身無關；罷免行動仍未結束，接下來還有七席要拚；而「紅帽子」戰術將繼續成為綠營的主要策略。她冷酸在野黨呼籲賴清德停止對立、團結國人，只是天真的幻想。