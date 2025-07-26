快訊／大罷免「輾壓式大失敗」！黑熊學院：不盡人意但不會放棄

▲大罷免輾壓式失敗。（資料照／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

726全台大罷免引起全民關注，多名藍委罷免案不通過，有不少人已自行宣布罷免失敗。對此，黑熊學院在臉書上發文，雖然結果不盡人意，但他們不會因此放棄，同時預告「8/23，還有七個地區的夥伴需要我們的力量」，台灣人可以失望但絕不能喪志。

以下為黑熊學院臉書全文：

今晚，請多關心身邊的夥伴

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罷免的結果不盡如人意，但我們不會就此放棄。

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長路漫漫，過去這段時間，在身邊一起努力的戰友、一起在網路宣傳的無名英雄，都是台灣未來不可或缺的力量。

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請相信，在你需要時，一定會有人接住你，理解你的悲傷、消化你的情緒，擦乾眼淚後，我們一起走下去。

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去年底剛開始有志工組織，發起罷免連署時，曾被認為是不可能的任務。

▲大罷免輾壓式失敗。（資料照／記者鄧木卿攝）​



但在年初短短幾週裡，公民就展現了驚人的力量，在第一階段通過35個罷免案、第二階段31個罷免案，這樣的成就，是誰也想像不到的。

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罷免選舉本就不容易。要在對方的優勢區域作戰，要以公民的力量對抗政黨的機器。

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但公民們勇敢地發起挑戰，讓我們在黑暗中看到希望。

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即使今天結果不如所願，但我們仍相信民主、相信人民。

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在解嚴之前，失敗要負起的代價可能是自由、前途甚至生命；但40年後的今天，我們展現了民主的韌性，試圖修復錯誤的結果，並樹立了公民運動的典範。

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往後的日子，學院會時刻提醒自己，要用加倍的努力跑得更快、變得更強，要成為大家的後盾。

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下一個關鍵時刻，我們一定會再聚集，會比過去任何時刻都還要強大。

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台灣人，可以失望，但絕不能喪志。

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8/23，還有七個地區的夥伴需要我們的力量。

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這條路早知不容易，但既然我生在台灣，我就不會放棄。