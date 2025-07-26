桃市2起投票違規！中壢女不願排隊撕選票　男投票時手機鈴響

▲桃園市中壢區內壢國小今天上午夏姓婦人投票時，因不耐排隊怒撕選票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

大罷免今（26）日投票，桃園市再傳出2起違規案，中壢區內壢國小夏姓婦人投票時不願排隊憤而撕毀選票，遭現場管理員發現後通知選監委員到場處理，依違反選罷法簽處；另一位劉姓男子在中壢區林森國小投票時，正好手機鈴響，經選務人員認定違規，經通報選監委員抄錄勸導後離去。

桃園市選委會指出，今天上午10時35分，71歲夏姓婦人在內壢國小投開票所領票準備投票排隊時，因不願排隊竟憤而將罷免票撕毀，遭主任管理員發現後，依規定通知選舉監察委員到場認定；現場由主任管理員填寫桃園市選舉委員會違反罷免法，並製作違反罷免通知書後，由夏姓婦人簽名後離去。

▲桃園市中壢區內壢國小今天上午夏姓婦人投票時，因不耐排隊怒撕選票，選監人員與警方攔下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另一起則於上午9時44分，劉姓男子在中壢區林森國小投開票所欲投票時，手機正好鈴響，經主任制止當場後，依規定通知選舉監察委員到場認定，並通報選監小組，指示抄登備查勸導離去。

以上兩起違反選罷案將通報桃園市選委會處理，市選委會將依違反選罷法規定進行處理。