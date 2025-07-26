大陸多地出現「1元起拍」房產　最多在「這地方」擁無敵海景

▲ 大陸多地出現一元競標拍賣房產 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸房地產市場近期出現「1元起拍」房產現象，引發社會熱議。據研究大陸房地產克而瑞研究中心發布的報告顯示，2025年6月，全大陸共有278套房源以1元（單位：人民幣，下同）起拍的方式進入拍賣市場，這些房源並非訴訟或破產處置的法拍房，而是二手房東主動掛拍，藉由低起拍價吸引市場目光，加快資金回籠與房源流轉速度。

根據克而瑞數據，6月全國278套「1元起拍」房源中，216套來自山東威海乳山，分布於90餘個小區，並非集中於單一樓盤。這些房產多為精裝修、家具齊全的小戶型無敵海景房。然而，由於市場供過於求，乳山二手房價已跌至每平方米約2000元，一些小戶型單套價格甚至低於7萬元。

業內人士指出，乳山海景房在過去一度是投資和養老熱門標的，但近年需求下降、掛牌量持續增加，新房開發停滯，市場陷入「有價無市」困境。為加速脫手，部分賣家選擇以「1元起拍」方式製造話題，吸引更多潛在買家參與競價。

▲深圳最早出現一元競標拍賣房產 。（圖／翻攝 百度）

這股「超低起拍」潮流，最早起源深圳一場網路拍賣。今年深圳某資產處置平台半夜悄然上架多套「1元起拍」房產，其中一套在5月中旬開拍，最終以36萬元成交（約台幣144萬），遠高於起拍價。

該房源吸引了八位競買者激烈爭奪，整場拍賣舉牌達48輪。雖然每次加價僅需3000元，但隨著競爭白熱化，報價頻頻「跳檔」，尤其最後一小時，價格從十萬餘元一路飆升至36萬元，「火箭式」上漲最終以一錘定音。這場拍賣顯示，即使起拍價低至「象徵性」，最終成交價仍會因競價機制回歸市場合理區間。

一線與強二線城市出現「1元起拍」現象。據統計，2025年6月，上海、寧波、蘇州、南寧等地均有房源掛牌1元起拍，且公告明確標註「本次拍賣非司法拍賣」。專家認為，這種模式更多是拍賣平台的營銷策略，利用超低起拍價製造流量，並非市場全面崩盤的信號。

根據大陸國家統計局發布的數據，大陸房價指數持續走低，二手房週轉速度仍遠低於預期，特別是投資型、旅居型房源，市場需求疲軟，加上新房市場高品質產品與現房交易佔比提升，進一步擠壓改善類二手房的生存空間。

有業界人士指出，部分「1元起拍」房產性質類似小產權房，存在產權不完整或法律保障不足的風險。一旦遇到拆遷或產權糾紛，購房者未必能獲得合理賠償。一些業主為了快速處理「不良資產」，選擇委託法拍公司進行拍賣，但其中潛藏的債務與權屬風險不容忽視。

對於市場熱議的「1元起拍」，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，「這只是一種吸引購房者眼球的噱頭，並不意味著可以撿漏。購房者需警惕背後是否存在隱性負債或法律爭議，避免因盲目競拍而增加成本。」

嚴躍進也強調，當前市場上仍有大量價格合理、條件穩定的二手房和新房，購房者不必通過此類拍賣方式冒險。「尤其對不熟悉拍賣規則的買家來說，隱藏風險往往大於潛在收益。」