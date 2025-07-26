他吃媽媽煮的菜「發燒又肚痛」差點敗血症　醫生曝原因

▲他吃媽媽煮的菜「發燒又肚痛」差點敗血症，醫生曝背後原因。（圖／翻攝自librestock網站）

記者趙蔡州／綜合報導

外科醫師陳榮堅近日在臉書粉絲團分享一件病例，一名男子吃了母親中午製作的午餐後，當天凌晨就出現發燒、肚子劇烈痛掛急診，抽血檢查發現白血球接近兩萬，甚至有敗血症的風險，最初還找不到原因，直到他發現男子的母親手上包著繃帶，才驚覺應該是母親手上的傷口導致男子食物中毒。

醫師陳榮堅表示，他2年前曾替這位男子進行消化道手術，這次對方因為發燒、急性腹痛掛急診，他隨即替對方抽血檢查，結果發現男子的白血球接近2萬，通常白血球超過2萬，代表可能有嚴重的感染，甚至有敗血症的風險，因此他緊急安排其他檢查，例如電腦斷層等。

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陳榮堅說，男子的檢查報告顯示沒有什麼明顯異常，他於是詢問男子整天的行程及三餐，男子說整天的行程都很正常，直到傍晚就突然開始腹痛，當天唯一的進食是中午吃了母親親手煮的飯菜，他此時才發現男子母親的手因為受傷纏著繃帶。

陳榮堅解釋，其實人體的表皮有很多金黃色葡萄球菌，一般傷口感染時用藥就好了，但細菌一旦進入體內就可能會引發急性食物中毒，因此他推測可能是母親手上傷口的金黃色葡萄球菌導致男子食物中毒，「這個案例提醒大家，手上如果有傷口，做料理時最好還是戴手套會比較好哦」。

衛福部食藥署表示，金黃色葡萄球菌感染食物後，會分泌具有抗胃酸、酵素能力的腸毒素，這種毒素即使高溫烹調也難以破壞，進而造成攝食者食品中毒，常見的症狀包括頭痛、發燒、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉與脫水等，潛伏期約1至7小時，且症狀可持續數小時至1天。