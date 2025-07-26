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4大速食店炸雞優惠來了　肯德基7塊雞桶6折、三商炸雞買1送1

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲4大速食店炸雞優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末吃雞！《ETtoday新聞雲》整理4大速食店最新「炸雞優惠」，包括三商炸雞推炸雞桶買1送1，還有肯德基、拿坡里可享炸雞桶下殺6折好康。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推炸雞桶買1送1。

●肯德基
肯德基即日起至7月27日祭出「7塊雞狂歡桶下殺299元（優惠代碼：40337）」優惠，內含咔啦脆雞7塊，較原價直接打出6折優惠。

●拿坡里
拿坡里全門市即日起至7月30日祭出「7塊招牌炸雞桶特價269元（原價455元）」優惠，較原價下殺6折，且整桶可更換成烤雞，優惠皆適用於外帶、內用。

●三商炸雞
三商炸雞即日起至8月6日祭出「炸雞桶買1送1」優惠，只要購買5隻義式雞腿桶就送6塊義式炸雞桶，加碼「唰嘴無骨雞塊買1送1」特價99元，內用、外帶皆適用；7月壽星還有專屬優惠，凡於門市出示證件點餐即送「現炸薯條1份」，每人每天限領1次，外送不適用。

●21風味館（21PLUS）
21風味館即日起至7月27日祭出「歡樂3人周末派對餐」優惠，內含招牌21香草烤雞1隻+金黃香脆炸雞3塊+大份酥脆黃金脆薯1份+中杯蜂蜜綠茶3杯，特價只要599元，較原價可享64折折扣，提醒台大微風、21togo門市、美食外送平台不適用此優惠活動。

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