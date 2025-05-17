3男鐵撬破門討債「男慘被圍毆丟陽台」　桃園警攻堅救人

▲▼警方踹開大門攻堅，並迅速將屋內游男及徐男控制逮捕。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

35歲曾姓男子與一名男子有債務糾紛，竟夥同45歲游姓男子及37歲徐姓男子，持空氣槍及改造手槍至被害人住處討債尋釁，先以鐵撬棒強行破壞鐵門進入屋內圍毆被害人後再限制其行動，桃園警分局接獲情資，立即趕往現場攻堅逮捕嫌犯3人，並起獲改造槍枝等贓證物，全案依法移請偵辦。

桃園警察分局持續執行雷霆除暴工作，執行勤務期間，昨日大樹派出所接獲情資，曾姓男子夥同游男及徐男持空氣槍至被害男子公寓住處尋釁，並以鐵撬棒強行破壞鐵門進入屋內圍毆被害人及限制其行動，蔡東洲所長立即率員警攜帶盾牌等裝備趕到現場進行攻堅救援。

▲▼查獲嫌犯破門的鐵撬棒，起獲空氣槍、改造槍枝各1把(含彈匣及子彈)。（圖／桃園警分局提供）

曾男見員警趕來立即逃往頂樓躲藏，游男正要出門見到員警馬上關門，被員警一腳踹開，迅速將屋內游男及徐男控制逮捕。被害人女友見員警衝進來馬上高喊救人，員警發現被害人傷痕累累倒臥在屋後陽台，立即通報消防人員到場救護將其送醫治療，同時員警往頂樓搜索，將躲藏在頂樓角落的曾男緝捕到案，起獲空氣槍、改造槍枝各1把(含彈匣及子彈)及毒品等相關違禁物品。

分局長王智民表示，桃園警察分局持續執行雷霆除暴工作，持續規劃臨檢目標KTV、酒店、移工舞廳等易生危害滋事場所查察，昨日編排警力67名、臨檢12場所，路檢8處路口，共查獲23件刑案26人(毒品2件2人、通緝7件7人、公危3件3人及各類刑案11件14人，他強調，為守護家園安居樂業，消滅「黑金槍毒詐」五打工作是必然決心，只有不斷採取高強度、高密度及高效率的查緝策略，檢肅不法及徹底淨化轄區治安，讓民眾生活安定平穩目標。