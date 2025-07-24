雞肉買回家究竟要不要洗　菜販「點名3部位」最好洗一下

▲生雞肉買回家究竟要不要洗，專業菜販點名3部位「最好洗一下」。（示意圖／VCG）

記者趙蔡州／綜合報導

雞肉買回家究竟「要洗」，還是「不要洗」，網路上各有許多支持者。對此，專業菜販廖炯程表示，身為一個站在市場第一線、同時又是3名孩子爸爸的菜販，他雞肉要不要水洗主要是看部位，有3個部位他建議買回家後還是要先清洗一下，而且清洗方法也很重要，才能避免細菌亂飛。

廖炯程近日在臉書表示，雞肉買回家要不要洗，是近年網路社群上經常看到的話題，但其實兩派都有道理，主張要洗的，主張「雞肉不要洗」的理由是，雞肉本身就有微生物殘留，過水反而加速腐敗，水洗時也容易導致水花飛濺，可能造成沙門氏菌感染刀具、砧板、菜盤、甚至手上，且有實驗顯示，清水洗雞肉並無法有效去除細菌，只有高溫烹煮才能殺菌，「這一派的結論很簡單，乾脆別洗，直接煮最安全」。

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另一派主要「雞肉要洗」的理由是，雞肉從市場、超市買回家，過程中可能有許多人碰過，誰知道有沒有灰塵、汙漬，且很多雞肉部位，像是半雞、大雞腿、雞翅，常會有血水滲出，看了不舒服，也容易滋生細菌，最後血液中本來就是微生物超愛的營養來源，如果放血不完全，殘留在組織裡，當然容易壞，「所以這一派主張，買回來先洗乾淨比較安心」。

廖炯程說，他身為一個站在市場第一線，同時又是3名孩子爸爸的菜販，他認為兩派其實都沒錯，而是要看情況，例如雞胸肉或剁塊狀雞肉，通常比較沒有積血現象，如果看起來乾淨、無異味，就可以直接冷藏保存，等要料理前再快速過水一下即可。

至於半雞、大棒腿、雞翅等有切骨頭的地方，比較容易積血或有明顯血水，這些部位建議還是回家後先清洗一下，特別是骨頭切面處要注意。廖炯程也提醒，清洗雞肉的方法也很重要，「不是打開水龍頭狂沖猛洗，這樣真的會讓細菌亂飛」。

廖炯程指出，正確的清洗方式建議是準備一盆冷開水，把雞肉放進去靜泡1分鐘把血水溶出，有血塊的地方手指搓洗一下，接著換一盆乾淨的水再洗過一次，最後用廚房紙巾吸乾表面水分再分裝冷藏、冷凍。這樣就能避免飛濺污染，又達到簡單去血水的效果。