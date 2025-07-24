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從桃園出發前進矽谷　Plug and Play Batch帶領新創走向全球

▲從桃園出發前進矽谷Plug and Play Batch帶領新創走向全球

▲「台灣新創的歷史及未來展望」為主題的專題座談。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府與全球頂尖創新平台Plug and Play再度攜手合作，23日在虎頭山創新園區盛大舉辦新一屆的評選日（Selection Day）。市府經發局表示，活動吸引了國內外共20組極具技術實力與市場潛力的新創團隊參與，領域橫跨人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、前瞻通訊及智慧製造，展現桃園作為科技創新樞紐的吸引力。

經發局說，活動遴選出的優秀團隊，將獲得進入Plug and Play國際加速輔導計畫的珍貴門票。本次活動的一大亮點，是特別舉辦了以「台灣新創的歷史及未來展望」為主題的專題座談，聚焦於台灣新創生態系的演進、挑戰與國際化發展。

▲從桃園出發前進矽谷Plug and Play Batch帶領新創走向全球

▲虎頭山創新園區舉辦新一屆的評選日（Selection Day）。（圖／經發局提供）

座談邀請到 Hive Ventures 合夥人 Ryan Chang、NTU Ventures 合夥人Brandon Chiang江旻峻，以及 Startup Island TAIWAN 總監吳兆威等重量級與談人，針對「台灣新創十年來的轉變與未來領先領域」、「早期創新仍面臨的結構性挑戰」、「台灣如何走向國際並吸引跨境資本」以及「推動下一波創新浪潮的關鍵策略」等4大議題，進行深度對談與經驗交流，現場觀眾包含眾多新創團隊與產業代表，亦從中獲得寶貴的產業趨勢洞察與策略建議。

本次評選活動不僅是新創團隊展示實力的舞台，更是桃園鏈結全球創新資源的關鍵一步。透過Plug and Play的深度輔導，入選團隊將能更快地將創新技術融入國際產業供應鏈，拓展多元市場。活動的成功舉辦，再次奠定了桃園作為新創發展重鎮的穩固地位，持續朝「智慧科技之都」的願景穩步邁進。

下一梯次新創團隊的報名期間為9月1日至9月29日，歡迎各界優秀的新創團隊踴躍參與，共同為桃園的創新未來注入新活力。

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