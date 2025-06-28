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桃園強化招商服務　鏈結國家科研量能促產業升級

▲桃園強化招商服務鏈結國家科研量能

▲經發局長張誠攜手國家原子能科技研究院王正忠副院長促產業升級。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經濟發展局27日攜手國家原子能科技研究院，共同舉辦「鏈結桃園─專利研發技術招商媒合會」，朝「產業出題，學研解題」方向推展，透過具體的需求提出技術挑戰，並由學術單位與研究機構提供解決方案，以促進產學研與企業知識交流、技術資源互通。

不同於過往技術推介的「單向輸出」模式，本次交流特別聚焦於「應用場景 × 技術可行性」的對接策略，透過企業參訪展示技術，並邀集15家企業參與。會中首度展示四項具高應用潛力及專利保護的創新技術，藉由政府搭橋與科研加值，協助在地企業將科研前瞻技術轉譯應用，加速轉型及產業高值化升級。

▲桃園強化招商服務鏈結國家科研量能

▲參訪核醫藥物開發實驗室。（圖／經發局提供）

國原院鎖定四項具落地潛力的關鍵技術，對應當前桃園在地產業升級所需，涵蓋節能除濕、AI影像增補、X光造影應用、廢水沼氣處理四大主軸，已引發業界高度關注。

例如，倉儲物流、建材、食品加工與生技產業面臨控濕與能源效率雙重挑戰，國原院提出的高效節能除濕系統有望改善儲運品質，並降低空調能耗；而針對醫療器材與AI影像分析產業普遍面臨的資料量不足困境，則透過影像增補與AI資料擴增技術，協助企業強化演算法訓練與精準度，突破應用瓶頸。

在電子製造與自動化檢測領域，高階產品需仰賴高精度檢測技術保障品質，國原院的X光重建與材質辨識技術，則可應用於PCB、精密零件等產品的非破壞檢測，提升良率；而面對高氮廢水與碳排壓力，製藥、化工、畜產與綠能產業可導入前處理的專利技術提升沼氣產量，一舉解決廢水處理與能源回收問題。

多數業者認為，過去即使看見技術，也常受限於應用門檻高、成本預估困難或技術轉譯落差。如今，市府將持續協助前期媒合與後續跟進，大幅降低導入風險擴展合作企業範疇，讓更多中小企業跨越門檻導入創新技術。在國際供應鏈重組與綠色轉型壓力持續升溫之際，桃園打造的交流平台正好協助企業轉型。此舉不僅能點燃企業創新量能，更能形塑產業聚落的升級曲線。

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