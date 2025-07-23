1張照曝談判內幕！川普大手一揮　日本對美投資「加碼1500億」

▲ 美日最終協議內容和紙板上印有的數字有所出入。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普宣布與日本敲定「史上最大」貿易協議，將日本汽車等進口商品關稅調降至15%，日本也將開放農產品市場並對美投資5500億美元，美方將獲得其中90%利潤。幕僚曝光的照片可見，談判過程中川普似乎不斷加碼日本投資金額，最終從原先的4000億大手一揮到5500億，作風隨興且強勢。

綜合《路透》等外媒，白宮副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino）在社群平台X上傳一張黑白照片，顯示川普正與日本經濟再生擔當大臣、貿易談判代表赤澤亮正對坐談判，而川普桌上放著一張印有「日本投資美國」字樣的紙板，金額與分潤比例卻與最終宣布的數字不同。

照片中可見，紙板上原先的「400B」投資金額被劃掉後手寫改成「500」，下方的字樣則顯示雙方各分得50%利潤。但川普22日在Truth Social發文公布協議內容稱，「依照我的指示，日本將向美國投資5500億美元，美國將獲得90%利潤。」

美國原定8月1日對日本進口商品徵收25%對等關稅，如今調降至15%，日本首相石破茂強調，這是「迄今對美貿易順差國中最低數字」。儘管外界質疑日本讓步太多，牛津經濟研究院首席日本經濟學家長井滋人（Shigeto Nagai）向BBC分析指出，這項協議是日本「現階段能達成的最佳妥協方案」，考量到日本對美國的龐大貿易順差，這項成果相當重要。

不過，川普「美國優先」的談判策略也引發美國車廠不滿。美國汽車政策委員會（AAPC）代表通用汽車（General Motors）、福特（Ford）及斯泰蘭蒂斯（Stellantis）等底特律3大車廠，22日批評對幾乎不使用美國零件的日製車降稅，卻仍對美國零件含量高的加拿大及墨西哥進口車實施25%高關稅，對本土產業極不公平。