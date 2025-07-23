秒殺金門馬拉松來了！首設「選手姓名牆」　15800人搶跑

▲2026金門馬拉松即將邁入第19屆。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

每年都秒殺的金門馬拉松即將邁入第19屆！活動將於2026年1月24日、25日舉辦，預計開放15800名額搶跑。副縣長李文良宣布，這次馬拉松特別將配速員人數增加至15位，也為首次挑戰全馬的跑者，提供「初馬專屬號碼布」申請服務，另外還首度設置「2026金門馬拉松選手姓名牆」，讓選手留下榮耀紀錄，也將有300名初馬跑者能獲得限量「專屬初馬紀念酒」，相當令人期待。

李文良表示，本次賽事主場地設於金馬聯合服務中心前廣場，本屆賽事特別推出多項許多創新亮點，期待能帶給所有參賽者更豐富、更具紀念價值的參賽體驗，首先，配速員人數增加至15位，協助跑者穩定配速、勇敢挑戰目標，橫跨多個完賽時段，讓參賽者在跑道上更有信心與方向。其二，特別針對首次挑戰全馬的跑者，將提供「初馬專屬號碼布」申請服務，讓每一位初次挑戰自我極限的跑者都能被看見、被鼓勵。第三，本屆將首度設置「2026金門馬拉松選手姓名牆」，讓選手賽前賽後都能拍照打卡，留下屬於自己的一段榮耀紀錄，而在官方臉書粉絲專頁也將舉辦「金門馬拉松賽道地標打卡抽好禮」活動，鼓勵跑者探索沿途金門特色景點，增添互動樂趣。

李文良也感謝金門酒廠，為了鼓勵挑戰初馬的跑者們，金門酒廠將贊助提供2026金門馬拉松─限量300名初馬跑者「專屬初馬紀念酒」，給予跑者勇於挑戰全馬賽事的勇氣與榮耀，讓這段旅程更具紀念價值。

李文良指出，金門馬拉松是離島最大、也是金門縣最大型的觀光體育運動賽事，在本屆賽道部分，縣府持續投入在地資源逐步進行賽道優化，並調整選擇坡度較少的路線，同時考量到金門地形及東北季風，全程馬拉松賽道後半段，讓跑者們能夠感受到東北季風的助力，持續推動他們完賽的動力，在賽道景觀美化與整體體驗升級，讓跑者不僅跑得順暢，更能欣賞金門特有的閩南建築與自然風光。縣府團隊將持續以最大的誠意與熱情，打造專業、安全又溫暖的金門馬拉松，讓每一位跑者都能帶著滿滿回憶、滿滿成就返回家鄉。