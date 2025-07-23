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全球最強護照排名「台灣名次出爐」！　勝過中泰印

▲護照。（圖／資料照）

▲台灣護照免簽進入139國，位居第33名。（圖／資料照）

記者吳美依／綜合報導

「亨利護照指數」（Henley Passport Index）22日公布今年「全球護照實力排行榜」，新加坡護照能夠免簽證進入193個國家，連續第2年稱霸全球，而台灣也以139國免簽的成績位居第33名。

Henley & Partners是總部位於倫敦的全球公民與居留權顧問公司，根據國際航空運輸協會（IATA）數據，評估全球199本護照的免簽證旅行能力。

根據今年排行榜，新加坡以193國免簽奪下冠軍，該國去年與日本、德國、義大利、西班牙、法國一共6國並列榜首，今年則獨占鰲頭。

此外，日本與南韓以190個免簽國家並列第2，德國、義大利、西班牙、法國、丹麥、芬蘭、愛爾蘭一共7個歐洲國家則以189個免簽國家並列第3。

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

值得關注的是，曾被視為全球最強護照的美國與英國卻呈現「長期下滑趨勢」。英國護照擁有186個免簽國家，從第5名跌至第6名。美國護照則是182國免簽，從第9名下滑至第10名，「在該指數20年歷史中，美國目前瀕臨首次跌出前10名的邊緣。」

「亨利護照指數」指出，雖然前10名幾乎都是歐洲國家，但新加坡、日本、韓國3個亞洲經濟體卻占據最頂尖的名次。此外，台灣護照以139個免簽國家位居第33名，勝過中國、泰國、印尼與印度。

至於排行榜末端，阿富汗護照依然墊底，僅能免簽進入25個國家，敘利亞與伊拉克分別以27個、30個免簽國家位居倒數第2、第3名。

2025年最強護照排名

1、新加坡（193國）

2、日本&韓國（190國）

3、丹麥&芬蘭&法國&德國&愛爾蘭&義大利&西班牙（189國）

4、奧地利&比利時&盧森堡&荷蘭&挪威&葡萄牙&瑞典（188國）

5、希臘&紐西蘭&瑞士（187國）

6、英國（186國）

7、澳洲&捷克&匈牙利&馬爾他&波蘭（185國）

8、加拿大&愛沙尼亞&阿拉伯聯合大公國（184國）

9、克羅埃西亞&拉脫維亞&斯洛伐克&斯洛維尼亞（183國）

10、冰島&立陶宛&美國（182國）

 
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