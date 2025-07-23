美沙漠深鑽260度高溫地熱　地球核心成下一代AI綠能金礦？

圖文／CTWANT

在美國猶他州（Utah）沙漠深處，一支鑽頭穿透地層，以每小時約300英尺的速度向地心挺進，最終在短短16天內完成近3英里的深鑽。這個由總部設於休士頓（Houston）的Fervo Energy執行的工程，目標並非尋找石油，而是在高達華氏500度（攝氏260度）的地層中提取潔淨地熱能，成為下一代永續能源的關鍵來源。

根據《CNN》報導，Fervo正致力於將石油與天然氣業界過去磨練出的鑽探與壓裂技術，應用於地熱發電。他們計畫在2026年前提供第一批100百萬瓦地熱電力，2028年前再擴增至500百萬瓦，足以供應超過37.5萬戶家庭用電。

這項技術被稱為「增強型地熱」（enhanced geothermal），其方法包括垂直與水平鑽探、注水壓裂岩層，再將地熱水抽回地面。Fervo已與Google簽署供電協議，並與加州愛迪生（Cal Edison）等企業建立600百萬瓦的購電合約。

報導中提到，地熱能源目前被視為全天候、穩定的基載型潔淨能源，不受日照或風力變化影響，特別適合用於AI與資料中心電力需求日益增加的時代。國際能源總署認為，這類下一代地熱技術理論上可提供全球電力需求的140倍。然而，地熱能的商業化仍有不少挑戰，包括高成本、工程複雜度與地震風險。

目前僅有極少數地區具備適合傳統地熱的地質條件，如中國、冰島、肯亞與美國部分地區。地熱發電目前僅占全球能源的不到1%。為了突破這一限制，Fervo與政府資助的「猶他FORGE計畫」正嘗試在人為製造的熱儲層中進行試驗，2024年4月成功將水注入1.5英里深的岩層並帶出熱水，被視為一大突破。

不過，地熱能源也帶來不小的隱憂。2017年，南韓浦項（Pohang）發生規模5.5地震，遭懷疑與增強型地熱工程有關，導致百人受傷、數千人撤離。杜倫大學（Durham University）地質學家福爾格（Gillian Foulger）警告，高壓注水破裂岩層可能誘發地震，且其不可預測性如同汙染，是一種「產業性公害」。

為降低地震風險，加拿大公司Eavor研發出不需壓裂的閉路系統技術。該技術透過兩口深井與水平迴路，使水在地底循環吸熱後回流至地表。這項技術目前已在德國格雷特斯里德（Geretsried）展開商業試驗，但高昂的初期成本仍令人質疑其經濟效益。

更激進的技術由美國麻薩諸塞州（Massachusetts）公司Quaise Energy推動。該公司欲以「迴旋管裝置」（gyrotron device）氣化岩層，深入地底超過6英里，觸及超過華氏900度的高溫。該公司希望於2028年前完成首批地熱鑽孔。其共同創辦人侯德（Matthew Houde）設下目標，在100天內完成6英里的深鑽，對比之下，俄羅斯1992年完工的7.5英里柯拉超深鑽孔耗時20年。

地熱能的政策接受度也成為其優勢。由於技術源自石油與天然氣產業，地熱成為少數同時受到美國兩黨支持的綠色能源。前拜登政府能源部副部長特克（David Turk）指出，地熱不但符合再生能源目標，也為化石燃料從業者提供轉型機會「我們已經有一支現成的勞動力。」

報導中也提到，即使川普時代砍掉多項再生能源預算，地熱卻未受太大波及。能源部發言人蒂納里（Olivia Tinari）認為，地熱有望發展成成熟產業，而來自業界的樂觀聲音也不斷增加。Fervo執行長拉提默（Tim Latimer）便堅信，地熱技術創新速度已遠超外界預期。拉提默強調，只要能掌握地球深處的熱能，人類的能源需求就能滿足170億年。

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