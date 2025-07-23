【廣編】全新親子體驗! 麗寶國際賽車場推出 「小小卡丁車」、「瘋狂甩尾車」

▲夜衝新選擇！麗寶「小小卡丁車」夜間營運開跑。

圖、文／麗寶集團提供

暑假還不知道去哪玩? 麗寶國際賽車場推出全新的親子體驗，包括可以體驗飄移樂趣的「瘋狂甩尾車」，還有夜間限定「小小卡丁車」；想要享受競速體驗，更不能錯過被評為「亞洲最佳卡丁賽道」的麗寶國際賽車場卡丁賽道！

占地近475坪的全新項目「瘋狂甩尾車」，賽道全長約250公尺，路線涵蓋高難度髮夾彎、連續S彎、甩尾繞圈區等路線，踩下油門加速、拉上手煞車，即可感受享受甩尾飄移的超酷體驗， 6歲以上兒童即可自行駕駛，在安全防護下享受高張力駕馭快感。

另一項「小小卡丁車」，專為身高100至150公分的兒童設計，體驗場域為500公尺專用賽道，營業時間為每週五、六、日晚間17:00～24:00，8分鐘的體驗原價500元，現在只要100元。

想要更專業的競速樂趣，則不能錯過麗寶國際賽車場的卡丁車賽道，是唯一獲得FIA/CIK(國際汽車聯盟)認證，有「亞洲最佳卡丁賽道」殊榮的賽道。全長達1.5公里，擁有多個彎道與靈活路線，麗寶也引進外國原裝進口的法國Sodi單人座卡丁車、義大利CRG 雙人座卡丁車供車友選擇，免駕照就可下場體驗，是廣受各年齡層喜愛的親民極速體驗。