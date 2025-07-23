老人霸佔肯德基！吹冷氣「還不消費」　業者哀號：只能盡量溝通

▲老人群聚在肯德基避暑，不點餐，只佔座，聊天、打牌和睡覺。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸山東近日發生連續高溫酷暑，聊城東昌府區一家肯德基門市，因多名老人長時間佔用座位吹冷氣，引起爭議。

綜合陸媒報導，這些老人每天早上吃完早餐後就聚集在店內，不少人聊天、打牌、甚至直接躺在座椅上休息，卻沒有點餐消費，導致其他顧客找不到座位，只能站著等候，引發不少網友批評影響店家正常營運。

報導指出，該店員工表示，最近天氣炎熱，老人前來避暑屬於常態，他們只能盡量與對方溝通，希望不影響其他顧客的用餐權益。該店所屬的柳園街道辦事處則表示，老人避暑屬自發行為，店鋪屬於自主經營，主要由店員負責勸導，官方沒有更多介入措施。

然而此說法引起媒體批評。《極目新聞》認為，街道辦將責任推託為「自發行為」，顯得相當不負責任。地方政府應更積極協助商家解決困境，既然老人避暑確實有需求，當局更應提供替代場所以減少衝突風險，並建議透過勸導或其他措施避免雙方發生糾紛。一旦店家報警，相關單位應依法協助保障其正常營運權益。

報導中強調，肯德基畢竟是商業營運場所，並沒有義務承擔社會避暑責任。店方提供冷氣、開放空間原本是為正常營運所需，若遭長時間佔用，等於將老人的避暑成本轉嫁給店家，對其營收及客流造成影響。

報導中也呼籲，地方政府應檢視社區內公共設施配置，適時開放如房仲業、藥局等空間，供老年人短暫休息，既解決社會需求，又能促進商圈與居民間良性互動。

事實上，老人在速食店避暑並非山東獨有現象，在上海等地也經常出現類似案例，有網友指出，隨著高齡人口增加，公共設施規劃應儘早因應，避免單靠商業空間承擔社會責任。

高溫帶來的不便不僅止於老人避暑，學生同樣難以避免。《央視新聞》先前曾報導，山東煙台南山學院東海校區學生因宿舍沒有裝設冷氣，被爆料熱到無法入睡，只能依靠沖涼降溫。一名學生描述，夜裡2點才勉強入睡，清晨6點又被熱醒，有人甚至因中暑被救護車送醫。校方對此確認確實有學生中暑，但目前宿舍內仍缺乏有效降溫設施。

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